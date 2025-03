Artista de folk Maria Gheorghiu a anunțat că i-a fost anulat concertul de Florii din Arad, după ce a fost acuzată că face parte dintr-o organizație legionară.

Interpreta neagă vehement acuzațiile aduse și susține că nu are cântece legionare și nu promovează această mișcare.

„Tocmai ce mi-a fost anulat un concert de Florii la Arad, pentru că niște nenorociți m-au asimilat unei mișcări legionare!! Nu fac parte din nici o organizație de acest tip!! Nu fac politică. Singura mea politică este cântecul, el mă definește și cântecele mele nu au nici o legătură cu nici o organizație de tip extremist! Tocmai m-am întors de la Chișinău unde am participat la Zilele Reginei Maria, unde am cântat Inima de la Balcic. Nu cânt și nu promovez cântece legionare”, susține Maria Gheorghiu, pe FB.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, artista a povestit că a participat, în luna februarie , la un concert într-un club pentru niște tineri. Acolo ar fi existat niște semne legionare, de care care interpreta nu a știut, însă.

„Eu am mers în acel club să cânt pentru niște tineri. Am am cântat cântecele mele, nicio conotație legionară. Au fost părinți cu copii. Nu a fost nimic legat de conotrații legionare la acel concert . (....)Am rămas suprinsă când cei de la comitetul pentru cultură din Arad mi-au anulat concertul”, a spus Maria Gheorghiu.