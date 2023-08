Noi acuzații pentru Lizzo, din partea altor foști angajați: mediu de lucru cu „încărcătură sexuală“ și neplata salariilor

După ce trei foste dansatoare i-au intentat proces săptămâna trecută, aducându-i acuzații grave, alte persoane susțin că artista americană le-a prejudiciat drepturile.

Avocații care le reprezintă pe cele trei foste dansatoare ale lui Lizzo, au declarat pentru NBC News că au analizat noi plângeri de la cel puțin șase persoane care au lucrat cu artista americană. Printre aceștia, alți dansatori cre au însoțit-o în turneu, dar și persoane care au lucrat la reality show-ul ei de pe Amazon, „Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls“.

Noile acuzații care i se aduc cântăreței sunt „mediu de lucru cu încărcătură sexuală“ și „neplata salariilor“. Unul dintre avocați, Ron Zambrano, a declarat: „Unele dintre acuzații sunt verificabile și pot reprezenta capete de acuzare, dar este prea devreme pentru a spune exact“.

Săptămâna trecută, cântăreața a fost dată în judecată de trei foste dansatoare, care îi aduc o serie de acuzații grave: hărțuire sexuală, agresiune și crearea unui mediu ostil de lucru. Actele au fost depuse marțea trecută, la Curtea Superioară din Los Angeles.

Cele trei susțin în plângerile lor că artista le-a obligat să asiste la show-uri de striptease cu caracter explicit sexual și chiar să participe la show-urile respective și să-i atingă pe dansatori. Totodată, li s-au adus acuzații false că beau alcool la serviciu.

Cele trei au acuzat-o pe Lizzo - o artistă cunoscută drept un promotor al pozitivității corporale - că i-a atras unei dansatoare atenția asupra creșterii în greutate și că, ulterior, a umilit-o și a concediat-o.

După câteva zile, Lizzo a reacționat cu o postare pe Instagram și a negat toate acuzațiile, precizând că sunt „incredibile și scandaloase“. După noile acuzații, purtătorul de cuvânt al lui Lizzo a refuzat să comenteze.