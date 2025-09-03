Rusia solicită recunoașterea „internațională” a regiunilor ucrainene pe care le-a anexat prin forță

Rusia solicită recunoaşterea internaţională ca parte a teritoriului său a regiunilor ucrainene pe care pretinde că le-a anexat, pentru a asigura o pace „durabilă”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat miercuri.

Preşedintele rus Vladimir Putin cere Kievului să cedeze Rusiei cele patru regiuni ucrainene pe care pretinde că le-a anexat din septembrie 2022, pe lângă Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, şi ca Ucraina să renunţe la planurile sale de aderare la NATO. Aceste condiţii sunt inacceptabile pentru conducerea ucraineană şi pentru aliaţii săi occidentali.

În ceea ce o priveşte, Ucraina cere ca armata rusă să se retragă complet de pe teritoriul său, din care aproximativ 20% este ocupat, scrie Agerpres.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, noile realităţi teritoriale care au apărut (...) trebuie recunoscute şi oficializate în conformitate cu dreptul internaţional", a declarat Lavrov într-un interviu publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.

Omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, a reacţionat rapid la aceste declaraţii. „O nouă serie de ultimatumuri vechi. Rusia nu şi-a schimbat obiectivele brutale şi nu arată nicio dorinţă de a se angaja în negocieri semnificative", a scris el pe reţelele de socializare.

„Acest lucru dovedește că apetitul agresorului nu face decât să crească atunci când nu este supus presiunilor şi forței. Este timpul să lovim mașina de război rusă cu noi sancțiuni dure", a adăugat el.

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului (est), pe care nu o controlează pe deplin, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sudul ţării de-a lungul liniilor frontului actuale, a informat Turcia săptămâna trecută, care a găzduit trei runde de discuţii între ruşi şi ucraineni în acest an la Istanbul.

Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: cele din estul Doneţkului şi Luganskului, care formează Donbasul; cele din sudul Hersonului şi Zaporojiei; şi Crimeea, care a fost cucerită în 2014.

În timpul discuţiilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruşi au cerut retragerea completă a Ucrainei din aceste cinci regiuni ca o condiţie prealabilă pentru încheierea conflictului.

Conform Ankarei, însă, Rusia şi-a schimbat poziţia în urma recentului summit din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin.