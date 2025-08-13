Reacția Rusiei la declarația lui Trump privind un schimb de teritorii ca parte a unui acord de pace

Rusia a invocat prevederile din constituția sa drept răspuns la o declarația președintelui american Donald Trump, conform căreia ar fi necesar un „schimb de teritorii” ca parte a acord care să pună capăt invaziei ruse în Ucraina.

Trump urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vineri, 15 august, pentru a purta discuții potențial decisive cu privire la un acord de pace. Controlul teritorial este un considerent cheie într-un posibil acord final, în condițiile în care Moscova a refuzat până acum un armistițiu, insistând asupra unor condiții maximaliste privind încheierea conflictului. Rusia ocupă aproximativ o cincime din estul Ucrainei. Ucraina nu controlează practic niciun teritoriu rusesc.

Întrebat despre sugestia lui Trump ca Rusia și Ucraina să facă un schimb de teritorii, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Alexei Fadeev, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că „nu este nevoie să se inventeze nimic teritorial”.

„Structura Federației Ruse este înscrisă în Constituția țării noastre. Asta spune totul”, a spus Fadeev, probabil cu referire la faptul că Moscova a anexat deja patru regiuni ucrainene înainte de a le cuceri în întregime.

Fadeev a adăugat că obiectivele delegației conduse de Putin în Alaska sunt „dictate exclusiv de interese naționale”.

Ucraina afirmă, de asemenea, că este obligată prin constituție să nu cedeze niciun teritoriu rusesc, inclusiv Crimeea, peninsula strategică de la Marea Neagră anexată de Moscova în 2014.

Rusia a mărit ritmul de luptă pe toată linia frontului, dar mai ales în estul Ucrainei, unde în ultimele zile a reușit să pătrundă în liniile defensive, într-o încercare de a face o breșă mai importantă, care să-i permită să avanseze în adâncime, spre principalele orașe.

Înaintea summitului din Alaska, Ucraina și aliații săi europeni îl îndeamnă pe Trump să nu accepte nicio concesie teritorială fără acordul Kievului, avertizând că asta ar recompensa utilizarea forței de către Rusia pentru a-și realiza obiectivele maximaliste, cu implicații grave pentru securitatea din regiune.

La rândul său, Zelenski face apel la Trump să nu se lase înșelat de afirmațiile Moscovei că dorește pacea, când de fapt situația din teren arată că pregătește noi ofensive.

Totodată, președintele ucrainean a reiterat că Kievul nu se va retrage din teritoriile pe care le controlează, motivând că ar neconstituțional și, în lipsa unor garanți de securitate, ar fi doar o modalitate de a oferi o rampă de lansare pentru o viitoare invazie rusă asupra restului țării.

„Nu vom părăsi Donbasul. Nu putem face asta. Toată lumea uită prima parte - teritoriile noastre sunt ocupate ilegal”, a declarat Zelenski reporterilor la o conferință de presă, marți.

„Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, înaintea unor convorbiri separate prin videoconferință cu Zelenski și cu liderii europeni.

Președintele ucrainean a sosit miercuri la Berlin pe 13 înainte de discuțiile cu liderii americani și europeni organizate de cancelarul german Friedrich Merz.

Zelenski și Merz vor avea o întâlnire bilaterală înainte de a participa la o videoconferință cu liderii europeni, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele SUA, Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt Serhi Nikiforov.

Discuțiile vor fi axate pe modalităţile de a „exercita o presiune asupra Rusiei”, „pregătirea unor posibile negocieri de pace”, precum şi chestiuni privind „revendicări teritoriale şi garanţii de securitate”, potrivit Berlinului.

Liderii ţărilor Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au insistat marţi pe necesitatea ca ucrainenii să aibă libertatea de a-şi decide singuri viitorul, insistând asupra fapului că negocieri substanţiale nu pot avea loc decât „în contextul unei încetări a focului sau al unei reduceri a ostilităţilor”.