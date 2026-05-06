Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul

Rusia respinge armistiţiul propus de Kiev. Zelenski spune că Putin nu vrea să fie salvate vieți

Război în Ucraina
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că Ucraina va lua o decizie asupra acţiunilor sale viitoare, în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra zonelor cheie ale frontului, precum şi atacurile aeriene, perturbând un armistiţiu iniţiat de Kiev, transmite Reuters.

Soldați ruși FOTO: Profimedia

Până la ora locală 10:00 (07:00 GMT), forţele ruse au comis 1.820 de încălcări ale armistiţiului, a spus Zelenski, menţionând bombardamente, tentative de atacuri, atacuri aeriene şi utilizarea dronelor.

Rusia şi-a continuat miercuri atacurile împotriva Ucrainei, respingând armistiţiul propus de Kiev şi ignorând eforturile de a salva "vieţi" omeneşti, a acuzat preşedintele ucrainean, citat de AFP, scrie Agerpres.

"Alegerea Rusiei constituie o respingere clară a unui armistiţiu şi a salvării de vieţi", a insistat el, ameninţând cu un răspuns "reciproc".

"Pe baza rapoartelor de seară de la armată şi serviciile noastre de informaţii, vom decide asupra acţiunilor noastre viitoare", a adăugat liderul de la Kiev pe reţeaua X.

În același timp, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat instituirea unui armistițiu unilateral în conflictul cu Ucraina, valabil în zilele de 8 și 9 mai 2026, cu ocazia marcării Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit comunicatului transmis pe aplicația de mesagerie MAX, susținută de statul rus, decizia aparține președintelui Vladimir Putin, comandantul suprem al forțelor armate ale Federației Ruse. Moscova susține că încetarea temporară a ostilităților are legătură cu ceremoniile dedicate victoriei asupra Germaniei naziste, inclusiv parada militară organizată în Piața Roșie.

„Un armistițiu va fi declarat pe 8-9 mai 2026. Ne așteptăm ca partea ucraineană să urmeze exemplul”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

În același mesaj, Moscova a lansat și un avertisment dur la adresa Kievului, susținând că orice tentativă de perturbare a festivităților ar putea atrage represalii militare.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să perturbe celebrarea Zilei Victoriei, forțele armate ruse vor răspunde cu un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”, se arată în comunicatul ministerului. 

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că dronele ucrainene ar putea viza parada de 9 Mai de la Moscova, unul dintre cele importante evenimente organizate anual de Kremlin.

