Rusia pregătește drone maritime pentru sabotaje în Marea Baltică

În prezent, nu există o nevoie urgentă ca armata rusă să utilizeze drone navale în Marea Neagră, dar aceste arme s-ar putea dovedi mult mai eficiente în regiunea Baltică, susține Andri Rîjenko, căpitanul în rezervă, fost adjunct al șefului de stat major al Marinei militare ucrainene.

„Ucraina nu are nave mari care să fie ținte pentru dronele rusești. În schimb, Rusia le-ar putea folosi pentru atacuri asupra infrastructurii portuare sau chiar împotriva navelor civile care transportă cereale din porturile ucrainene prin așa-numitul coridor al cerealelor”, a explicat căpitanul de rang întâi într-un interviu acordat postului Radio Ucraina.

Potrivit lui Rîjenko, este mai oportun ca Rusia să folosească drone pentru a ataca infrastructura maritimă sau porturile, precum și pentru a sabota navele civile care navighează de-a lungul „coridorului cerealier” dinspre Odesa, în special în apele teritoriale ale României, Turciei și Bulgariei. În acest caz, a menționat el, Federația Rusă ar putea încerca să acuze Ucraina de atacuri accidentale asupra navelor.

În privința tehnologiei, expertul subliniază că drona maritimă nu este complicat de construit: multe dintre componente pot fi preluate din zona civilă. Problema pentru Rusia rămâne însă sistemul de control – senzorii și echipamentele de comunicație. „Rușii nu au senzori proprii performanți, iar accesul la tehnologie occidentală le este restricționat. Se bazează pe importuri prin rețele de contrabandă și intermediari din țări terțe”, a precizat Rîjenko.

Dacă în Marea Neagră utilitatea acestor drone este limitată, situația se schimbă radical în Baltică. Acolo, raportul de forțe dintre flotele NATO și cea rusă este de 12 la 1, ceea ce face ca dronele să devină un mijloc de apărare și sabotaj mult mai atractiv pentru Moscova. Ele ar putea fi folosite pentru a proteja rutele comerciale ale Rusiei și exporturile de petrol din porturile Primorsk și Ust-Luga.

„Rusia va continua să dezvolte aceste sisteme și să le testeze în Marea Neagră pe durata războiului, dar adevărata miză este în Baltică”, a conchis expertul ucrainean.

La sfârșitul lunii august rușii au atacat cu drone navale nava „Simferopol” a Forțelor Navale ucrainene, în zona gurilor Dunării. Atacul a fost interpretat de analiști ca un semnal că Centrul rusesc pentru sisteme fără pilot „Rubikon” a început să folosească în luptă bărci de atac fără echipaj.