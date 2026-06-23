Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina

Rusia pregătește o nouă ediție a manualelor școlare de istorie în care va include, pentru prima dată, participarea trupelor nord-coreene la războiul din Ucraina. Potrivit presei ruse, manualele vor prezenta și utilizarea dronelor, tacticile moderne de luptă și noile arme folosite în conflict.

Rusia pregătește o nouă ediție a manualelor școlare de istorie în care va include, pentru prima dată, informații despre participarea soldaților nord-coreeni la războiul din Ucraina, în special la luptele din regiunea rusă Kursk.

Potrivit presei ruse, citate de Reuters, manualele vor aborda și utilizarea dronelor, noile tactici de luptă și armamentul folosit în conflict, scrie Mediafax.

Informația a fost publicată de agenția rusă RBC, care îl citează pe Mihail Myagkov, director de cercetare al Societății Istorice Militare Ruse, instituție susținută de stat și responsabilă de promovarea versiunii oficiale a istoriei în Federația Rusă.

Noile manuale vor conține lecții despre utilizarea dronelor pe câmpul de luptă

Potrivit acestuia, manualul de istorie militară destinat elevilor din clasele a X-a și a XI-a este în curs de revizuire și va include materiale despre operațiunile la care au participat militarii nord-coreeni în regiunea Kursk.

Noua ediție va conține, de asemenea, informații despre utilizarea dronelor pe câmpul de luptă, tacticile moderne de război și noile tipuri de armament folosite în conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Moscova a recunoscut oficial abia în primăvara anului 2025 că militari nord-coreeni au luptat alături de armata rusă în Ucraina, după luni în care a evitat să confirme sau să comenteze informațiile apărute în presa internațională.

Estimările arată că ar fi fost trimiși 14.000 de militari nord-coreeni în Rusia

Potrivit estimărilor citate de Reuters, în baza tratatului de apărare reciprocă dintre cele două state, Coreea de Nord ar fi trimis aproximativ 14.000 de militari în sprijinul Rusiei. Dintre aceștia, aproximativ 6.000 ar fi fost uciși în lupte.

Militarii nord-coreeni au participat la operațiunile de respingere a incursiunii lansate de armata ucraineană în regiunea Kursk în august 2024.

Forțele ucrainene au controlat timp de mai multe luni porțiuni din această regiune de frontieră, înainte ca armata rusă să recucerească teritoriul la începutul anului 2025.

Ce a dat Rusia la schimb

Potrivit acelorași surse, soldații nord-coreeni au fost implicați ulterior și în operațiuni de deminare, pentru îndepărtarea minelor antitanc și antipersonal lăsate în urmă de trupele ucrainene.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022, Phenianul a furnizat Moscovei nu doar militari, ci și cantități importante de muniție, inclusiv obuze de artilerie și rachete.

În schimb, Rusia ar fi oferit Coreei de Nord sprijin financiar, alimente și tehnologie militară, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.