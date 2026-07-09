Sute de militari chinezi au fost instruiți în Rusia în cadrul unor programe comune de pregătire, susțin serviciile secrete ucrainene

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) susține că Rusia și China desfășoară de mai mulți ani programe regulate de instruire militară reciprocă, în cadrul cărora sute de militari din cele două țări participă la stagii de pregătire în instituțiile militare ale partenerului.

Într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, GUR a afirmat că peste 550 de militari chinezi au urmat stagii de pregătire în academii și centre de instruire militare din Rusia. În același timp, potrivit serviciului ucrainean, peste 180 de militari ruși au participat doar în noiembrie 2025 la programe similare organizate în China.

Kievul vorbește despre o cooperare militară „constantă”

Potrivit GUR, schimburile de personal militar dintre cele două state au devenit o practică regulată în ultimii ani.

Instituția susține că programele includ atât cadeți, cât și instructori și cadre didactice din instituțiile militare ale Forțelor Armate ale Federației Ruse și ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei.

În cazul militarilor ruși, serviciul ucrainean afirmă că aceștia au fost instruiți în instituții de învățământ militar specializate în infanterie, trupe blindate, geniu, aviație și apărare antiaeriană.

De cealaltă parte, peste 550 de militari chinezi ar fi efectuat stagii de pregătire în instituții militare superioare din Rusia.

Informațiile sugerează o cooperare mai amplă

Datele prezentate de GUR indică o cooperare militară mai extinsă între Rusia și China decât cea cunoscută anterior.

În mai 2026, agenția Reuters, citând surse din serviciile europene de informații, relata că aproximativ 200 de militari ruși au fost instruiți în China, iar unii dintre aceștia ar fi fost ulterior trimiși pe frontul din Ucraina.

Nu este însă clar dacă acel program face parte din schimburile descrise acum de serviciul de informații militar al Ucrainei.

Beijingul își menține poziția oficială de neutralitate

China afirmă în continuare că are o poziție neutră în războiul din Ucraina și susține că nu furnizează arme niciuneia dintre părțile implicate în conflict.

Cu toate acestea, statele occidentale și mai multe organizații de analiză au acuzat Beijingul că sprijină indirect efortul de război al Rusiei prin exportul de bunuri cu dublă utilizare, care pot avea atât aplicații civile, cât și militare.

În septembrie 2025, Institute for the Study of War (ISW) a susținut că firme chineze continuă să contribuie la producția rusă de drone cu rază lungă de acțiune. Concluzii similare au fost prezentate și într-o analiză publicată de Bloomberg în aprilie 2026.

Exercițiile militare comune continuă

În paralel cu aceste programe de instruire, Rusia și China își consolidează cooperarea militară și prin exerciții comune.

Cele două țări au anunțat recent organizarea exercițiului naval Joint Sea-2026, care urmează să se desfășoare în apropierea orașului Qingdao, pe coasta estică a Chinei.

În contextul relațiilor strânse dintre Beijing și Moscova, premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a declarat că China ar trebui să își folosească influența asupra Kremlinului pentru a încuraja o soluție negociată la războiul din Ucraina.

El a avertizat, de asemenea, că dezvoltarea relațiilor dintre Europa și China va rămâne limitată atât timp cât războiul continuă, iar Beijingul își menține apropierea de Moscova.