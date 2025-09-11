search
Joi, 11 Septembrie 2025
Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri”

Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la exerciţiile militare comune ruso-belaruse programate pentru 12-16 septembrie.

Exerciţiile militare comune ruso-belaruse încep vineri. FOTO Shutterstock
Exerciţiile militare comune ruso-belaruse încep vineri. FOTO Shutterstock

„Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri contraproductive şi să reconsidere decizia luată cât mai curând posibil", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit unui comunicat, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este evident că măsurile de confruntare luate de liderii polonezi au un singur obiectiv: justificarea unei politici de escaladare a tensiunilor în Europa Centrală”, a adăugat ea.

Când încep exerciţiile militare comune ruso-belaruse

Exerciţiile militare dintre Rusia şi Belarus, denumite Zapad-2025 (Vest-2025), sunt programate să înceapă vineri. Acestea provoacă îngrijorare în rândul ţărilor NATO, în special după intruziunea fără precedent, în noaptea de marţi spre miercuri, a unor presupuse drone ruseşti pe teritoriul polonez.

Marţi, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat închiderea frontierei începând din noaptea de joi spre vineri, la miezul nopţii. El a justificat această măsură prin „motive de securitate naţională”, descriind manevrele ruso-belaruse drept „agresive”.

