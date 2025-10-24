Două aeroporturi din Lituania, închise din cauza unor baloane suspecte din Belarus

Aeroportul de la Vilnius, capitala lituaniană, a fost închis vineri seara, iar traficul aerian a fost oprit, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane meteorologice” venind dinspre Belarus, relatează Reuters.

În contextul unei multiplicări a unor incidente în toată Europa, statele membre ale Uniunii Europene (UE) suspectează că Rusia se află la originea survolării unor instalaţii sensibile, în urma unei incursiuni a cel puţin 19 drone în spaţiul aerian al Poloniei, la începutul lui septembrie, potrivit News,

Aeroportul de la Kaunas, situat în partea de centru-sud a Lituanieni, a fost de asemenea închis, din acelaşi motiv.

Această întrerupere a traficului aerian intervine după un prim episod, la 4 octombrie, când traficul aerian pe aeroportul de la Vilnius a fost închis timp de mai multe ore, în urma unei alerte cu privire la apropierea unor ”baloane” suspecte.

Aeroporturile de la Copenhaga, şi Oslo şi-au suspendat temporar operaţiunile în septembrie.

Aeroportul de la Munchen, în Germania, a fost închis două seri la rând, din cauza unor alerte cu dronă.