Rusia amenință Grecia după acordul privind producerea de drone cu Ucraina. „Un răspuns adecvat va urma”

Joi, Kremlinul a amenințat deschis Grecia, după decizia Atenei de a co-produce drone maritime împreună cu Ucraina. Ulterior, Ministerul de Externe al Greciei a transmis că amenințările la adresa statelor suverane „sunt respinse automat”.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat pe 17 noiembrie un acord pentru producerea în comun a unor drone maritime, care vor fi utilizate de forțele navale ale ambelor țări, scrie Euractiv.

„Acest pas, la fel ca multe alte acțiuni anti-ruse ale lumii occidentale, menite să învingă Rusia pe câmpul de luptă, a primit din partea noastră evaluarea necesară, iar un răspuns adecvat va urma”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hupper, a declarat: „ne exprimăm întreaga solidaritate cu Grecia. Am văzut de ce e capabilă Rusia în calitate de agresor”.

Acordul dintre Grecia și Ucraina prevede, de asemenea, extinderea cooperării în domeniul submarinelor fără pilot, dacă proiectul dronelor maritime se dovedește un succes. Atena a convenit, în plus, să furnizeze Ucrainei gaz natural lichefiat importat din SUA în timpul iernii.

Relațiile greco-ruse au ajuns la cel mai scăzut nivel de la invazia Rusiei în Ucraina, Atena sprijinind militar Kievul încă de la început.

Între timp, opoziția de stânga a cerut guvernului să publice toate acordurile încheiate cu președintele ucrainean, insistând că responsabilitatea față de public este esențială.