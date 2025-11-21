Video Robot de luptă ucrainean, dotat cu mitralieră Browning de 12,7 mm, a menținut singur o poziție defensivă timp de o lună și jumătate

Un sistem terestru fără echipaj (UGS) utilizat de armata ucraineană a reușit să mențină o poziție de infanterie timp de aproximativ șase săptămâni, potrivit unui comandant militar ucrainean intervievat de publicația DevDroid.

Droidul TW 12.7, operat de militari ai Brigăzii 3 Asalt, a fost desfășurat pe linia frontului pentru misiuni de recunoaștere și sprijin de foc. Vehiculul este echipat cu o turelă controlată de la distanță, adaptată pentru o mitralieră grea Browning de 12,7 mm, având o capacitate de 300 de cartușe și fiind capabil să angajeze cu precizie ținte în condiții dificile.

Potrivit producătorului, sistemul poate fi livrat în aproximativ 45 de zile și are un cost estimat între 26.000 și 29.000 de dolari.

În declarațiile sale, comandantul companiei NC13 de sisteme UGS, cunoscut sub indicativul „Makar”, a afirmat că robotul a preluat rolul unei poziții de infanterie pe durata întregii desfășurări și a dus la îndeplinire mai multe misiuni de luptă. Forțele ruse nu au reușit să depășească linia defensivă, fiind ținute constant sub focul sistemului.

Makar a subliniat rolul acestor platforme în sprijinirea trupelor aflate pe front. „Aceste sisteme pot sprijini unitățile de infanterie, atât în operațiuni ofensive, cât și în apărare. Ele contribuie la reducerea presiunii asupra militarilor”, a spus el.

Ministerul Apărării al Ucrainei a inclus oficial UGS-ul în dotarea armatei la finalul anului 2024.