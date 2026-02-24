Rusia amenință cu „efectul de domino” dacă SUA reiau testele nucleare: „Responsabilitatea consecințelor va reveni în întregime Washingtonului”

Rusia a avertizat, marți, 14 februarie, la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, că o eventuală reluare a testelor nucleare de către Statele Unite ar putea declanșa un „efect de domino” periculos în domeniul armamentului nuclear. Declarația vine în contextul acuzațiilor formulate de Washington, potrivit cărora China și Rusia ar fi efectuat în secret teste nucleare de mică putere, relatează The Economic Times, care citează AFP.

Ambasadorul rus Ghenadi Gatilov a criticat anunțul președintelui american Donald Trump, făcut la finalul anului 2025, privind intenția SUA de a relua testele nucleare pentru prima dată din 1992. El a avertizat că abandonarea moratoriului american ar putea destabiliza echilibrul global.

„Retragerea Statelor Unite din moratoriul lor național va antrena un efect de domino”, a declarat Gatilov, subliniind că „responsabilitatea consecințelor va reveni în întregime Washingtonului”.

Acuzațiile SUA: teste secrete în China și Rusia

Declarațiile ambasadorului rus vin după ce Christopher Yeaw, adjunct al secretarului de stat american responsabil cu controlul armamentelor, a reafirmat că președintele Donald Trump „vorbea serios” când a anunțat reluarea testelor nucleare. Christopher Yeaw a susținut că SUA trebuie să răspundă „pe picior de egalitate” la ceea ce consideră a fi teste secrete efectuate de China și Rusia, potrivit TRT World.

Oficialul american a prezentat detalii despre un presupus test nuclear subteran chinez, de aproximativ zece tone, care ar fi avut loc în 2020, și a acuzat Beijingul că pregătește teste de putere mai mare. Washingtonul afirmă, de asemenea, că Rusia desfășoară teste similare, tot în secret.

Riscuri pentru tratatele internaționale

Ghenadi Gatilov a avertizat că poziția Statelor Unite pune presiune suplimentară pe Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), care nu a intrat încă în vigoare. Dintre statele cu armament nuclear, doar Franța și Regatul Unit au ratificat documentul, potrivit thefinancialexpress.com, citând AFP și Reuters.

Schimbul de acuzații între Washington, Moscova și Beijing amplifică temerile privind o posibilă revenire la competiția nucleară, într-un moment în care arhitectura globală de control al armamentelor este deja fragilizată. Reluarea testelor de către SUA ar putea determina alte puteri să procedeze similar, riscând să reactiveze o spirală a escaladării nucleare.