Rusia a transmis Statelor Unite un pachet de propuneri pentru „restabilirea completă a relațiilor bilaterale”

Ministerul rus de Externe a declarat că a transmis Washingtonului un pachet de propuneri menit să „ajute la eliminarea unor obstacole serioase în calea restabilirii complete a relațiilor bilaterale”. Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a spus că dacă SUA sunt gata să normalizeze relațiile, ar „câștiga perspective promițătoare”.

În răspunsurile pregătite pentru conferința de presă a ministrului de externe Serghei Lavrov, Moscova a identificat printre „problemele-cheie” restabilirea legăturilor aeriene directe și returnarea proprietăților diplomatice confiscate, scrie RBC Ukraine.

Ministerul a precizat că, dacă Statele Unite sunt gata să normalizeze relațiile, Washingtonul ar „câștiga perspective promițătoare și, mai ales, avantajoase de cooperare cu Rusia”.

Domeniile menționate pentru colaborare includ energia, mineralele critice și pământurile rare, problemele arctice, spațiul și inteligența artificială.

De asemenea, Ministerul rus de Externe a subliniat că, în opinia sa, nu toți oficialii din Washington susțin procesul de „recuperare a relațiilor”, citând drept exemplu noile sancțiuni impuse companiilor petroliere rusești, considerate un „incident neașteptat”.

Între timp, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că o reluare a dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este „pe cale să fie pregătită”, subliniind însă că Rusia nu dă semne ale unei „voințe adevărate” de a negocia pacea în Ucraina.

„Acest lucru se pregătește, așadar au loc discuții la nivel tehnic”, a afirmat Emmanuel Macron. El a precizat că aceste demersuri se desfășoară „transparent și în concertare” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în condițiile în care Ucraina se află sub invazie de aproape patru ani.

„Este important ca europenii, într-adevăr, să-și refacă propriile canale de discuție”, a adăugat președintele francez, citat de News.ro.

Totuși, Macron nu a avansat o dată concretă pentru o eventuală reluare a dialogului și a criticat atacurile recente ale Rusiei, pe care le-a catalogat drept „intolerabile”, afirmând că acestea nu demonstrează „o voință adevărată de a negocia pacea”.