Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
Kazahstanul instruește operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră. Cadeţii execută misiuni de zbor

Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum neutralitatea în conflictul dintre Rusia şi Ucraina.

Cadeţii dobândesc cunoştinţe practice despre operarea dronelor. FOTO Shutterstock
Cadeţii dobândesc cunoştinţe practice despre operarea dronelor. FOTO Shutterstock

„Peste 300 de cadeţi aflaţi în ultimul an la Institutul Militar al Forţelor Terestre ŤGeneral al Armatei Sagadat Nurmagambetovť învaţă să opereze drone FPV. În acest scop, instituţia a creat Şcoala de formare a specialiştilor în drone”, a anunţat Ministerul Apărării din Kazahstan într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Prin ajutorul instructorilor experimentaţi ai şcolii, „cadeţii de la centrul de învăţământ superior acumulează experienţă în operarea sistemelor fără pilot, care au schimbat semnificativ metodele de luptă”, a declarat comandamentul militar al naţiunii din Asia Centrală.

„Prin stăpânirea acestor tehnologii moderne, cadeţii dobândesc cunoştinţe practice despre operarea dronelor, care sunt utilizate în prezent în multe domenii”, a explicat directorul şcolii, locotenent-colonelul Daniar Dilbadaiev.

Viitorii ofiţeri la centrul de instruire militară caracteristicile şi detaliile de construcţie ale dronelor, modul de utilizare a acestora, modul de efectuare a întreţinerii, măsurile de siguranţă şi specificul utilizării lor în diverse condiţii, a declarat Ministerul Apărării.

O atenţie deosebită se acordă exerciţiilor practice în simulatoare computerizate, unde cadeţii execută misiuni de zbor şi învaţă să reacţioneze în situaţii neobişnuite fără a pune în pericol echipamentele sau trupele. În plus, se vor organiza zboruri la sol, în lumea reală, inclusiv manevre cu obstacole şi misiuni de recunoaştere.

„Garantarea prezenţei în forţele armate a unui personal înalt calificat”

Şcoala include o pistă specială pentru drone FPV, care va fi utilizată pentru competiţii de cadeţi.

„Instruirea specialiştilor în domeniul sistemelor aeriene fără pilot are ca scop garantarea prezenţei în forţele armate a unui personal înalt calificat, capabil să utilizeze tehnologii moderne în interesul securităţii şi al apărării ţării”, a conchis comunicatul.

Kazahstanul, care a încercat să rămână neutru în conflictul ruso-ucrainean, a raportat atacuri repetate ale dronelor ucrainene împotriva terminalelor sale maritime aparţinând Consorţiului Conductei Caspice (KTK) din Marea Neagră şi împotriva petrolierelor închiriate

