Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Putin vrea să arunce în pușcărie adolescenții de 14 ani implicați în acte de sabotaj. Îi paște închisoarea pe viață

Publicat:

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj, inclusiv cu închisoarea pe viață, și reduce vârsta răspunderii penale pentru astfel de acte de la 16 la 14 ani.

Adolescenții de 14 ani pot fi condamnați la închisoare pe viață pentru sabotaj FOTO: Arhivă
Adolescenții de 14 ani pot fi condamnați la închisoare pe viață pentru sabotaj FOTO: Arhivă

Noua lege, adoptată de Duma de Stat în octombrie, vine pe fondul unei creșteri a numărului de cazuri de sabotaj instigate de tineri împotriva obiectivelor militare, semnalând o disidență tot mai mare față de războiul Moscovei în Ucraina, relatează Kyiv Post.

Conform prevederilor, persoanele care îi incită pe copii să comită acte de sabotaj pot fi acum condamnate la închisoare pe viață, iar cei care comit astfel de fapte răspund penal deja de la vârsta de 14 ani, informează agenția rusă RIA Novosti. Legea elimină și termenul de prescripție și interzice suspendarea pedepselor pentru oricine este implicat într-o organizație subversivă. De asemenea, cei condamnați pentru sabotaj pot fi eliberați condiționat doar după ce au executat trei sferturi din pedeapsă.

Anterior, pedeapsa pentru astfel de fapte era de 10 ani de închisoare, iar pentru conspirație sau planificare era de opt ani.

Viacheslav Volodin, președintele Dumei și apropiat colaborator al lui Putin, a explicat necesitatea legii: „[Legea este necesară] pentru a proteja securitatea națională a Rusiei”.

Cazuri de notorietate

Rusia acuză de mult timp serviciile secrete ucrainene că îi recrutează pe adolescenți pentru acte de sabotaj, oferindu-le recompense financiare. În octombrie, o fetiță de 12 ani dintr-un oraș portuar din zona Baltică a fost prinsă încercând să incendieze o cutie de telecomunicații militare după ce i s-au oferit 300.000 de ruble (3.690 de dolari) prin Telegram.

În septembrie, un băiat de 16 ani din Novorossiysk a fost arestat cu explozibili, după ce plănuia să atace o clădire militară locală, fiind recrutat și plătit de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Agenția germană de știri DW a remarcat că, în ultimul an, numărul cazurilor de sabotaj în Rusia a crescut semnificativ.

Rusia

