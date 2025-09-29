Rusia monitorizează o posibilă livrare de rachete americane cu rază lungă de acțiune în Ucraina, spune Kremlinul

Kremlinul a declarat luni că specialişti ai armatei ruse monitorizează posibila livrare de rachete americane cu rază lungă de acţiune Tomahawk către Ucraina, relatează Reuters.

„Am auzit aceste declarații”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov într-o conferință de presă luni, 29 septembrie, când a fost întrebat cu privire la declarațiile vicepreședintelui american JD Vance potrivit cărora Donald Trump analizează cererea Ucrainei de a primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk. „Le analizăm cu atenție. Specialiștii noștri militari monitorizează îndeaproape acest lucru”, a spus Peskov, citat de TASS.

Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat duminică că Washingtonul analizează solicitarea a Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk, cu o rază de acţiune de 2.500 km, care ar putea oferi Kievului capacitatea de a lovi ţinte în Rusia, inclusiv Moscova.

Peskov a sugerat indirect că Rusia ar considera o atare decizie un pas menit să escaladeze situația, printr-o eventuală angajare a SUA în război.

„Întrebarea, ca şi înainte, este următoarea: cine poate lansa aceste rachete...? Le pot lansa doar ucrainenii sau trebuie să facă asta soldaţii americani? „Cine stabileşte care este ţinta acestor rachete? Partea americană sau doar ucrainenii?”, a întrebat Peskov, subliniind că este necesară „o analiză foarte aprofundată” în acest sens.

În orice caz, a adăugat el, rachetele Tomahawk nu vor schimba regulile jocului în privința războiului, a ținut el să evidențieze.

„Chiar dacă se întâmplă acest lucru, nu există niciun panaceu care să poată schimba situaţia pe front pentru regimul de la Kiev în acest moment. Nu există nicio armă magică, fie că este vorba de rachete Tomahawk sau alte rachete, acestea nu vor putea schimba dinamica”, a comentat oficialul rus,

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk ţărilor europene, care apoi le vor trimite Kievului.

Vance a declarat duminică la Fox News că Donald Trump este cel care va lua „decizia finală' cu privire la aprobarea sau respingerea acestei cereri.

Racheta Tomahawk, cu o rază de acţiune de până la 2.500 de kilometri şi o încărcătură explozivă de 450 de kilograme, depăşește semnificativ capacităţile oricărui sistem cu rază lungă de acţiune pe care Ucraina l-a primit până acum de la aliaţii occidentali.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat anterior că ţările occidentale vor fi considerate ca fiind implicate direct în război dacă furnizează date şi informaţii care să permită Ucrainei să lovească adânc pe teritoriul Rusiei.

„Folosiți capacitatea de a lovi adânc. Nu există astfel de lucruri ca sanctuarele”, a declarat Keith Kellogg, trimisul special al SUA în Ucraina, pentru Fox News, întrebat fiind despre poziția administrației Trump privind loviturile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei în Rusia.