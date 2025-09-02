Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în războiul din Ucraina. Anunțul serviciilor de informații din Seul

Potrivit serviciilor sud-coreene, aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina. În aprilie, se estima că numărul morților se ridica la „cel puțin 600”.

În aprilie, serviciile de informaţii sud-coreene „estimau numărul morţilor la cel puţin 600”, însă, pe baza unor evaluări actualizate, ele „estimează acum acest număr la 2.000”, a declarat presei deputatul Lee Seong-kweun, scrie News.ro.

Deputatul sud-coreean a făcut aceste declaraţii în urma unei reuniuni de informare cu Serviciul de Informaţii Naţional sud-coreean (NIS).

Tot, potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă. Conform Seulului.

La începutul acestui an, forțele ruse au desfășurat o contraofensivă pentru a elimina ultimele poziții ale Kievului din regiunea rusească Kursk, unde Ucraina își stabilise un punct de sprijin anul trecut.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul vizitei lui Putin în statul izolat. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.