Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
Președintele Venezuelei îi cere ajutor militar lui Putin, pe fondul mobilizării trupelor americane în Caraibe

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a cerut sprijin militar din partea Rusiei, în contextul în care Statele Unite își concentrează forțele în zona Mării Caraibelor.

Nicolás Maduro și Vladimir Putin. FOTO: X/@MaestraTuItera
Nicolás Maduro și Vladimir Putin. FOTO: X/@MaestraTuItera

Maduro a cerut ajutor pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei, inclusiv livrarea a 14 unități de rachete și recondiționarea mai multor avioane de luptă Suhoi Su-30MK2, de fabricație rusească, pe care Caracas le-a achiziționat anterior, potrivit The Washington Post, care citează documente interne ale guvernului american.

Liderul din Venezuela a mai solicitat revizia a opt motoare, cinci radare și alte forme de „sprijin logistic” nespecificate.

Scrisoarea oficială adresată președintelui rus Vladimir Putin a fost transmisă la jumătatea lunii octombrie de ministrul venezuelean al Transporturilor, Ramón Celestino Velásquez, aflat atunci într-o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus.

Potrivit unor surse, scrisoarea descria avioanele Su-30 drept „cel mai important factor de descurajare de care dispunea guvernul național venezuelean în fața amenințării unui război”.

Totodată, el a cerut un „plan de finanțare pe termen mediu, de trei ani”, prin intermediul conglomeratului rus de apărare Rostec, însă fără a preciza suma solicitată. Până în prezent, nu se știe dacă Rusia a răspuns cererii Venezuelei, notează The Washington Post.

Venezuela este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în America de Sud, relațiile dintre cele două state fiind consolidate încă din perioada liderului socialist Hugo Chávez.

Anul acesta, Vladimir Putin și Nicolás Maduro au semnat la Moscova un tratat de parteneriat strategic, parte a unei serii de alianțe pe care Kremlinul le-a întărit după declanșarea invaziei din Ucraina.

Totuși, analiști citați de publicația americană consideră că Rusia are o capacitate limitată – și un interes redus – de a interveni militar în sprijinul Venezuelei, în cazul unei eventuale operațiuni americane, având în vedere implicarea sa în războiul din Ucraina și eforturile de a-și consolida relațiile cu alți parteneri regionali.

În lume

