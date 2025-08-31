search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”

0
0
Publicat:

Mersul neobișnuit al președintelui rus Vladimir Putin, caracterizat printr-un braț drept rigid și o mișcare mai liberă a celui stâng, a stârnit numeroase speculații. Cercetătorii sugerează că acest detaliu ar putea avea legătură cu perioada de instruire a liderului la KGB, însă un fost ministru britanic de externe ridică și ipoteza folosirii steroizilor.

De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat FOTO: Profimedia
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat FOTO: Profimedia

Analizele arată că, în timp ce brațul stâng al lui Putin se mișcă natural pe lângă corp, cel drept rămâne aproape nemișcat. Potrivit unor cercetători din Portugalia, Italia și Olanda, acest tipar ar fi rezultatul antrenamentului urmat de Putin în cadrul KGB, unde a ajuns până la gradul de locotenent-colonel.

Un manual de instruire citat de aceștia precizează: „Ofițerilor KGB li se recomanda să țină arma în mâna dreaptă, aproape de piept, și să avanseze cu partea stângă a corpului înainte, pentru a putea scoate pistolul cât mai rapid în cazul unei confruntări”.

Suspiciuni privind folosirea steroizilor

Explicația istorică este completată însă de alte ipoteze, printre care și cea a consumului de steroizi, care ar putea influența atât aspectul fizic, cât și comportamentul liderului de la Kremlin.

Fostul ministru britanic de externe, Lord David Owen, a declarat într-un interviu pentru Times Radio că transformările vizibile ale feței lui Putin, „în special forma ovală apărută recent”, ar putea fi efectul unor medicamente pentru creșterea masei musculare, relatează The Express.

Uitați-vă la fața lui, observați cum s-a schimbat. Nu cred că este vorba de operații estetice sau de Botox. Cel mai probabil folosește steroizi anabolizanți, ca un culturist – și știm că e mândru de mușchii lui, ținând cont că apare deseori dezbrăcat până la brâu – sau corticosteroizi”, a spus Owen.

Efecte asupra sănătății și comportamentului

Lordul britanic a mai explicat că aceste substanțe nu doar schimbă fizionomia, ci și slăbesc sistemul imunitar, ceea ce ar putea justifica izolarea strictă a lui Putin din ultimii ani: „Acest om a stat în izolare completă, la distanță de oricine, sub o presiune extraordinară. Toate acestea indică o posibilă terapie cu steroizi – sau chiar o combinație între el”.

El a adăugat că steroizii anabolizanți pot amplifica agresivitatea unei persoane, o trăsătură vizibilă și în comportamentul președintelui rus.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Trecem la ora de iarnă mai devreme în 2025. Când dăm ceasurile înapoi
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?