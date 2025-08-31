De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”

Mersul neobișnuit al președintelui rus Vladimir Putin, caracterizat printr-un braț drept rigid și o mișcare mai liberă a celui stâng, a stârnit numeroase speculații. Cercetătorii sugerează că acest detaliu ar putea avea legătură cu perioada de instruire a liderului la KGB, însă un fost ministru britanic de externe ridică și ipoteza folosirii steroizilor.

Analizele arată că, în timp ce brațul stâng al lui Putin se mișcă natural pe lângă corp, cel drept rămâne aproape nemișcat. Potrivit unor cercetători din Portugalia, Italia și Olanda, acest tipar ar fi rezultatul antrenamentului urmat de Putin în cadrul KGB, unde a ajuns până la gradul de locotenent-colonel.

Un manual de instruire citat de aceștia precizează: „Ofițerilor KGB li se recomanda să țină arma în mâna dreaptă, aproape de piept, și să avanseze cu partea stângă a corpului înainte, pentru a putea scoate pistolul cât mai rapid în cazul unei confruntări”.

Suspiciuni privind folosirea steroizilor

Explicația istorică este completată însă de alte ipoteze, printre care și cea a consumului de steroizi, care ar putea influența atât aspectul fizic, cât și comportamentul liderului de la Kremlin.

Fostul ministru britanic de externe, Lord David Owen, a declarat într-un interviu pentru Times Radio că transformările vizibile ale feței lui Putin, „în special forma ovală apărută recent”, ar putea fi efectul unor medicamente pentru creșterea masei musculare, relatează The Express.

„Uitați-vă la fața lui, observați cum s-a schimbat. Nu cred că este vorba de operații estetice sau de Botox. Cel mai probabil folosește steroizi anabolizanți, ca un culturist – și știm că e mândru de mușchii lui, ținând cont că apare deseori dezbrăcat până la brâu – sau corticosteroizi”, a spus Owen.

Efecte asupra sănătății și comportamentului

Lordul britanic a mai explicat că aceste substanțe nu doar schimbă fizionomia, ci și slăbesc sistemul imunitar, ceea ce ar putea justifica izolarea strictă a lui Putin din ultimii ani: „Acest om a stat în izolare completă, la distanță de oricine, sub o presiune extraordinară. Toate acestea indică o posibilă terapie cu steroizi – sau chiar o combinație între el”.

El a adăugat că steroizii anabolizanți pot amplifica agresivitatea unei persoane, o trăsătură vizibilă și în comportamentul președintelui rus.