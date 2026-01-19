Trump intră în furtuna de la Davos, cu privirea ațintită spre America. Un lider mai puternic, dar mai contestat

Forumul Economic Mondial de la Davos se deschide săptămâna aceasta într-un climat internațional tensionat, iar Donald Trump se află, din nou, în centrul furtunii. De această dată, însă, publicul căruia i se adresează cu adevărat nu este cel din Alpii elvețieni, ci electoratul american.

Președintele SUA revine la Davos după o pauză de șase ani, într-un moment în care a zguduit ordinea globală printr-o serie de inițiative controversate, culminând cu tentativa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei. Criza diplomatică generată de acest demers planează asupra reuniunii și va domina, inevitabil, discuțiile dintre liderii lumii, scrie AFP.

Pentru ceilalți participanți, Trump este sursa principală a șocurilor din ultimul an: tarifele comerciale, Venezuela, Ucraina, Gaza, Iran. Pentru Trump, însă, discursul său de la Davos este în mare parte un mesaj destinat de acasă.

Economia, călcâiul lui Ahile

În pofida promisiunilor privind o „epocă de aur”, americanii sunt tot mai nemulțumiți de costul vieții. Alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie, se anunță dificile pentru republicani, iar Trump știe acest lucru.

Astfel, nu este deloc întâmplător că, într-un decor care poate părea rupt de realitatea oamenilor obișnuiți, liderul de la Casa Albă va vorbi despre problema locuințelor din SUA. Un oficial american a declarat pentru AFP că Trump va anunța inițiative menite să reducă prețurile la locuințe și să promoveze agenda economică despre care afirmă că a propulsat SUA în fruntea creșterii globale.

Printre măsurile avute în vedere se numără posibilitatea ca viitorii cumpărători să folosească economii din fondurile de pensii pentru avansul la locuințe. Pentru un președinte miliardar, tema accesibilității a devenit una sensibilă. Un sondaj CNN publicat recent arată că 58% dintre americani consideră primul an al celui de-al doilea mandat Trump un eșec, mai ales din punct de vedere economic.

Chiar și în rândul susținătorilor săi se simte neliniștea față de concentrarea aproape obsesivă a președintelui asupra politicii externe, în detrimentul problemelor interne.

Aliați sub presiune

Odată ajuns în stațiunea alpină, Trump nu va putea evita consecințele deciziilor sale. Va sta la aceeași masă cu liderii NATO europeni pe care tocmai i-a amenințat cu tarife comerciale dacă nu sprijină ambiția sa de a smulge Groenlanda de sub controlul Danemarcei.

Aceste declarații au reaprins îndoielile privind soliditatea alianței transatlantice, pilon esențial al ordinii economice occidentale celebrată, teoretic, la Davos. Tarifele anunțate încă de la începutul celui de-al doilea mandat au accentuat temerile europene, iar Trump este așteptat să pună presiune suplimentară în discursul său.

„Președintele va sublinia că Statele Unite și Europa trebuie să lase în urmă stagnarea economică și politicile care au produs-o”, a transmis Casa Albă.

Ucraina, Gaza și dosarele fierbinți

Războiul din Ucraina rămâne un subiect major. Președintele Volodimir Zelenski speră la o întâlnire cu Trump pentru a semna garanții de securitate în vederea unui posibil armistițiu cu Rusia, dorință împărtășită și de liderii G7. Totuși, Casa Albă a precizat că, deocamdată, nu sunt programate întâlniri bilaterale la Davos.

Delegația americană este, totuși, una numeroasă și influentă: secretarul de stat Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, toți implicați în dosarele sensibile ale administrației.

Trump ia în calcul și organizarea primei reuniuni a așa-numitului „Board of Peace” pentru Gaza chiar la Davos, după ce a anunțat recent componența acestuia. În același timp, planează incertitudini asupra viitorului Venezuelei, după operațiunea militară americană care a dus la înlăturarea lui Nicolas Maduro, semnal al noii abordări dure a Washingtonului în „curtea sa din spate”.

Un lider mai puternic, dar mai contestat

În ciuda tensiunilor, Trump ar putea găsi timp să se bucure de peisajul alpin, pe care anul trecut îl descria drept „frumosul Davos”. Forumul a fost întotdeauna o potrivire stranie pentru fostul magnat imobiliar și star de reality-show, care și-a construit cariera politică pe disprețul față de elitele globaliste.

Și totuși, Trump se simte confortabil în compania celor bogați și influenți. În 2018 a fost întâmpinat cu huiduieli, dar în 2020 a revenit în forță, respingând „profeții apocalipsei” din domeniul climei și economiei. Un an mai târziu, era în afara puterii.

Astăzi, Trump revine la Davos ca un președinte mai puternic ca oricând – atât pe plan intern, cât și extern – dar și ca un lider care a reușit să transforme forumul global al consensului într-o scenă a confruntării.