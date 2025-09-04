search
Joi, 4 Septembrie 2025
„Dictatura manipulării". Cum își exercită puterea autocratul modern

Publicat:

Autocrații de astăzi nu mai seamănă cu cei din secolul trecut. Dacă în trecut puterea era păstrată prin teroare, represiune și epurări, regimurile autoritare actuale preferă o abordare mai subtilă: controlul informației, cultivarea fricii simbolice și iluzia democrației.

Premierul maghiar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin/FOTOEPA?EFE
Premierul maghiar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin/FOTOEPA?EFE

Este concluzia unei analize semnate în The Conversation de politologul Daniel Treisman, profesor la Universitatea California din Los Angeles, care, împreună cu economistul Sergueï Gouriev, a formulat conceptul de „dictatură a manipulării” (spin dictatorship) – un model tot mai vizibil în peisajul politic global.

Mai puțină represiune, mai mult PR

Autocrații contemporani nu seamănă întotdeauna cu predecesorii lor din secolul al XX-lea . Au imagini șlefuite, evită violența evidentă și vorbesc limbajul democrației. Poartă costume, organizează alegeri și pretind că sunt purtătorii de cuvânt ai voinței poporului . În loc să-și terorizeze cetățenii, mulți folosesc controlul asupra mass-media și a comunicațiilor pentru a influența opinia publică și a promova narațiuni naționaliste. Mulți ajung la putere nu prin lovituri de stat militare, ci prin intermediul urnelor.

Însă toate aceste mecanisme sunt golite de conținut: alegerile sunt măsluite sau dezechilibrate, justiția este controlată, presa este cumpărată sau intimidată.

La începutul anilor 2000, politologul Andreas Schedler a inventat termenul „autoritarism electoral” pentru a descrie regimurile care organizează alegeri fără o concurență reală. Cercetătorii Steven Levitsky și Lucan Way folosesc un alt termen, „autoritarism competitiv ”, pentru a se referi la sistemele în care există partide de opoziție, dar liderii le slăbesc prin cenzură, fraudă electorală sau diverse manipulări legale.

Acești lideri nu se bazează pe represiunea violentă. În schimb, ei mențin iluzia că sunt competenți, susțin principiile democratice și apără națiunea - protejând-o de amenințări străine sau de dușmani interni care ar încerca să-i submineze cultura sau să-i fure bogăția.

Fațada democratică maghiară

Un exemplu emblematic este Viktor Orbán. El a deținut puterea pentru prima dată între 1998 și 2002, apoi a revenit la putere în 2010, înainte de a câștiga încă trei alegeri - în 2014, 2018 și 2022 - în campanii pe care observatorii internaționali le-au descris drept „amenințătoare și xenofobe ”. Orbán a păstrat structurile formale ale democrației - instanțe judecătorești, parlament și alegeri regulate - dar le-a distrus sistematic.

În primii doi ani de mandat, a numit doar membri loiali la Curtea Constituțională , a cărei putere este de a verifica constituționalitatea legilor. I-a forțat pe judecători să demisioneze prin impunerea unei vârste de pensionare mai mici și a rescris Constituția pentru a limita domeniul de aplicare al controlului lor judiciar. De asemenea, a înăsprit controlul guvernamental asupra mass-media independente .

Fără a recurge la arestări masive sau eliminarea fizică a rivalilor, Orbán a manipulat pârghiile instituționale pentru a acapara toate centrele de putere – de la justiție la mass-media și educație.

Viktor Orbán a vizat, de asemenea, asociațiile de avocați și universitățile. În 2016, cel mai mare cotidian de opoziție din Ungaria a fost închis după ce a fost cumpărat de un apropiat al puterii. Universitatea Central-Europeană, un simbol al democrației post-comuniste, a fost forțată să își mute activitatea la Viena,în Austria, în 2020.

Totuși, Viktor Orbán a evitat, în cea mai mare parte, să recurgă la violență. Jurnaliștii sunt hărțuiți , nu închiși sau uciși. Criticii sunt discreditați , dar nu scoși în afara legii. Atractivitatea prim-ministrului maghiar se bazează pe o narațiune conform căreia țara sa este asediată - de imigranți , de elitele liberale și de influențe străine - și că numai el este capabil să apere suveranitatea și identitatea creștină a țării . Această narațiune rezonează puternic cu alegătorii mai în vârstă, din mediul rural și conservatori, chiar dacă se dovedește a fi respingătoare pentru populațiile urbane și tinere.

Toate acestea, fără tancuri pe străzi și fără lagăre de reeducare – doar prin legi, decrete și fonduri redirecționate strategic.

Punct de cotitură global pentru autocrați

În ultimele decenii, variante ale dictaturii manipulării au apărut în Singapore , Malaezia , Kazahstan , Rusia , Ecuador și Venezuela . Lideri precum Hugo Chávez și Vladimir Putin și-au consolidat puterea și au marginalizat opoziția prin utilizarea violenței limitate.

Citește și: Politician german: „Exporturile de armament către dictatori trebuie să înceteze, cere preşedintele comisiei parlamentare pentru afaceri europene”

Cu toate acestea, în timpul episoadelor de criză, chiar și dictatorii manipulatori recurg adesea la tactici mai tradiționale. În Rusia, Vladimir Putin a reprimat violent protestatarii și a închis oponenții politici . Între timp, regimuri mai brutale, precum cele din Coreea de Nord și China, continuă să conducă prin frică, combinând încarcerarea în masă cu tehnologii avansate de supraveghere . Dar, în general, manipularea înlocuiește teroarea.

De ce dictatura a devenit „blândă”

Conform lui Treisman și Gouriev, această transformare nu e întâmplătoare. Într-o lume globalizată și interconectată, violența explicită atrage costuri: sancțiuni internaționale, blocaje economice, izolarea de investitori și chiar revolte interne. Manipularea, în schimb, oferă flexibilitate și o imagine de legitimitate pentru consumul intern și extern.

Dictatorii moderni sunt mai atenți la imaginea lor decât la menținerea unei aparențe de frică. Ei știu că un discurs populist, combinat cu o presă docilă și o opoziție slabă, poate asigura o dominație durabilă. Sunt, în esență, lideri autoritari cu față democratică.

Trump și tentația autoritarismului informațional

Deși Statele Unite rămân o democrație funcțională, autorul atrage atenția că unele dintre tacticile folosite de Donald Trump seamănă izbitor cu cele întâlnite în regimurile de tip „spin dictatorship”.

În timpul mandatului său, Trump a atacat constant presa, a presat universitățile și justiția și a minimalizat rolul instituțiilor internaționale. Admirația sa față de lideri autoritari precum Vladimir Putin, Xi Jinping sau Nayib Bukele nu este doar o excentricitate retorică, ci reflectă o înclinație spre o guvernare personalizată, axată pe controlul narațiunii.

Citește și: Industria spionajului privat înflorește în Regatul Unit. În inima Londrei, o rețea de spioni particulari lucrează pentru oligarhi și dictatori

Totuși, SUA beneficiază de o structură instituțională mult mai robustă decât țări ca Ungaria sau Rusia. Constituția americană e greu de modificat, iar descentralizarea sistemului federal oferă un grad ridicat de rezistență în fața unei eventuale derive autoritare.

De ce contează societatea civilă

Adevărata protecție împotriva autoritarismului nu stă doar în textul legii, ci în vitalitatea societății civile. Treisman subliniază că democrația rezistă atâta timp cât presa liberă, universitățile, instanțele independente și organizațiile civice rămân active și curajoase.

Modelele autoritare de astăzi nu mai au nevoie de dictatori în uniformă sau de Partid unic. E suficient un lider carismatic, care controlează presa, slăbește justiția și promite națiunii salvarea din fața unor „dușmani invizibili”. Totul în numele poporului.

Totuși, ascensiunea dictaturilor manipulatoare ar trebui să fie un semnal de alarmă. Autocrații din întreaga lume au învățat să-și controleze cetățenii prin intermediul unei democrații false. Înțelegerea tehnicilor lor ar putea ajuta americanii să păstreze adevărata democrație .

Este o lecție nu doar pentru americani, ci și pentru restul lumii democratice: libertatea nu moare neapărat cu zgomot de pași de cizmă, ci adesea în liniște – între două talk-show-uri și o știre despre alegeri „corecte”.

Europa

