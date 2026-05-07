Putin ar putea provoca o escaladare a războiului din Ucraina înainte de 9 mai pentru a justifica mobilizarea și a testa loialitatea rușilor

Președintele rus Vladimir Putin ar putea provoca în mod deliberat Ucraina să atace Moscova pe 9 mai, motiv pentru care forțele armate ruse ar fi ignorat propunerea Kievului privind un armistițiu temporar în noaptea de 5 spre 6 mai, scrie publicația poloneză Rzeczpospolita.

Potrivit publicației, liderul de la Kremlin ar încerca astfel să testeze loialitatea populației în fața unui nou val de mobilizare forțată.

Jurnaliștii susțin că, dacă Putin dorește ca Ucraina să nu împiedice desfășurarea paradei de 9 mai, Rusia ar fi trebuit cel puțin să accepte o încetare temporară a focului. În plus, aceștia afirmă că infrastructura petrolieră a Rusiei și depozitele de combustibil, afectate recent de drone și rachete ucrainene, au nevoie de refacere.

În analiză se mai arată că Putin ar putea încerca să provoace un atac asupra Moscovei în această perioadă, în contextul în care narațiunile mai vechi privind războiul nu mai conving populația, pe fondul deteriorării situației economice, al represiunii crescute, al cenzurii și al restricționării accesului la internet.

Autorii materialului afirmă că apariția dronelor ucrainene în timpul paradei ar putea fi folosită de Kremlin ca pretext pentru a testa loialitatea cercului de putere și pentru a declanșa un nou val de mobilizare forțată.

De asemenea, publicația susține că acest context ar putea oferi Rusiei un motiv pentru a acuza Ucraina de eșecul negocierilor de pace și, eventual, pentru a justifica o nouă escaladare a conflictului.

Reamintim că în urmă cu câteva zile Kremlinul a amenințat Kievul cu un atac masiv asupra centrului orașului.

„Un lucru este cert – după cinci ani de război major, Putin mizează pe escaladare pentru a ieși din impas. El nu concepe o Rusie fără război, deoarece relaxarea represiunii și a cenzurii ar fi riscantă pentru regimul său”, concluzionează jurnaliștii citați.