Pe măsură ce Ucraina încearcă să reducă dependența de China în producția de drone, Taiwanul devine un partener tot mai important

După mai bine de patru ani de război împotriva invaziei ruse, câmpurile de luptă din Ucraina poartă urmele unui conflict în care dronele au devenit esențiale — de la recunoaștere și supraveghere până la lovituri în adâncimea teritoriului inamic.

Utilizarea pe scară largă a acestor vehicule aeriene fără pilot a schimbat semnificativ dinamica războiului modern, ambele părți bazându-se pe ele pentru a compensa limitările operaționale. În acest context, Kievul își adaptează industria pentru a susține cerințele militare în creștere.

Reducerea dependenței de China

Un nou obiectiv al Ucrainei este diminuarea dependenței de componentele chinezești din lanțurile de aprovizionare pentru drone, chiar în timp ce încearcă să crească producția.

Autoritățile ucrainene au acuzat în mod repetat Beijingul că sprijină indirect Rusia, acuzații respinse de China. În paralel, preocupările legate de dominanța Chinei în lanțurile industriale globale au determinat Ucraina, dar și state occidentale, să caute furnizori alternativi.

În acest context, Taiwanul a început să joace un rol discret, dar tot mai vizibil, scrie The Guardian.

Taiwanul, o alternativă tehnologică

Datorită expertizei sale în microelectronică, sisteme de navigație și baterii, Taiwanul este considerat o sursă atractivă pentru producătorii ucraineni de drone.

Exporturile taiwaneze de drone către Europa au crescut semnificativ în 2025, iar tendința s-a menținut și în 2026. O parte dintre aceste echipamente ajung ulterior în Ucraina prin intermediul unor state europene.

„Avem componente fabricate în Taiwan, ceea ce a devenit ceva obișnuit în industrie”, a declarat Bohdan Diordița, reprezentant al unui important producător ucrainean de drone.

El a subliniat că temerile privind posibile restricții suplimentare din partea Chinei au accelerat căutarea de alternative, iar Taiwanul este perceput drept un partener valoros în acest sens.

Producția internă, prioritară

Cu toate acestea, obiectivul principal al Ucrainei rămâne dezvoltarea producției interne. În ultimii ani, sectorul a evoluat de la importul de drone finite la asamblarea și producția locală de componente.

Potrivit autorităților ucrainene, în prezent există peste 100 de producători locali implicați în lanțul de aprovizionare, iar companiile dezvoltă sisteme adaptate specific condițiilor de pe front.

Cu toate acestea, eliminarea completă a componentelor chinezești rămâne dificilă pe termen scurt, în principal din cauza costurilor reduse și a disponibilității acestora pe piața globală.

Limitări și provocări

Taiwanul se confruntă, la rândul său, cu limitări. Capacitatea de producție este mai redusă comparativ cu nevoile Ucrainei, care sunt estimate la milioane de drone anual.

În plus, produsele chinezești rămân mai ieftine, ceea ce le oferă un avantaj competitiv important. „Sunt testate și apreciate, dar nu sunt cumpărate pe scară largă pentru că sunt încă prea scumpe”, a declarat un reprezentant al industriei taiwaneze.

Există și obstacole geopolitice. Ucraina nu recunoaște oficial Taiwanul și menține relații economice importante cu China, ceea ce limitează cooperarea directă la nivel guvernamental. În practică, colaborarea are loc în principal prin intermediari din Europa și Statele Unite.

Perspective de cooperare

În pofida acestor dificultăți, există semne de aprofundare a cooperării. Unele companii taiwaneze și-au extins prezența în Europa pentru a deservi mai bine piața ucraineană, iar autoritățile de la Taipei investesc în dezvoltarea de tehnologii pentru drone, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

Pentru producătorii ucraineni, deciziile privind aprovizionarea sunt dictate în primul rând de necesitățile militare.

„Nu producem arme în funcție de presiunile pieței”, a declarat un reprezentant al industriei. „Suntem sub presiunea de a supraviețui.”