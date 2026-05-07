Piloții ucraineni care se pregătesc să zboare cu avioane F-16 relatează despre tacticile de antrenament

Piloții ucraineni antrenați în Marea Britanie învață să zboare fără GPS, pe fondul unui câmp de luptă dominat de războiul electronic și care amenință avioane, drone, dar și alte arme, relatează Business Insider.

Piloții ucraineni aflați în primele etape de pregătire pentru operarea avioanelor de luptă F-16 sunt instruiți în Marea Britanie să zboare fără a se baza pe GPS, o abilitate considerată esențială în contextul războiului electronic intens purtat de Rusia pe front.

Programul de instruire, desfășurat sub coordonarea Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF), include cursuri de limbă engleză și abilități de bază de zbor. Totuși, încă de la început, piloții sunt pregătiți să opereze în condiții în care sistemele de navigație pot fi perturbate sau complet indisponibile.

Un pilot ucrainean aflat în pregătire, care a dorit să-și păstreze anonimatul din motive de securitate, a declarat pentru Business Insider că abilitatea de a zbura la joasă altitudine fără GPS este „foarte importantă”. Acesta a explicat că, în condițiile bruiajului constant al semnalului de către forțele ruse, piloții sunt nevoiți să se orienteze folosind hărți sau repere de la sol, precum râuri și munți.

Pentru piloții occidentali, aceste tehnici sunt instruite ca plan de rezervă. În schimb, pentru piloții ucraineni reprezintă o abilitate pe care e necesar să o deprindă imediat, fiind imperios necesară chiar din momentul în care încep să zboare, a subliniat acesta.

Războiul electronic a devenit o parte dominantă a conflictului din Ucraina, ambele tabere folosind sisteme de bruiaj pentru a perturba navigația, comunicațiile și ghidarea armelor. Aceste condiții au dus la adaptări rapide pe câmpul de luptă, inclusiv dezvoltarea de drone rezistente la bruiaj, controlate prin cabluri de fibră optică.

Problemele generate de bruiajul GPS nu se limitează la zona de conflict, afectând și regiuni din Europa de Est. State membre NATO din zona Mării Baltice au acuzat Rusia de interferențe electronice care au perturbat comunicațiile aeriene și maritime.

Peste 50 de piloți ucraineni au absolvit până acum cursul RAF, urmând să continue pregătirea avansată în alte țări înainte de face tranziția la pilotarea avioanelor F-16. Aceste aeronave moderne, livrate Ucrainei începând cu 2024 de către aliați NATO, sunt folosite în principal pentru apărare aeriană și lovituri de precizie la distanță.

Instructorul principal al programului pentru piloți oferit de Marea Brotanie, Wing Commander Tom, a declarat că piloții ucraineni sunt „entuziaști cu privire la deprinderea de noi stiluri și tehnici”. La rândul său, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene britanice, mareșalul Harvey Smyth, a explicat că instruirea actuală pune bazele pentru etapele viitoare: „Este vorba despre clădirea fundației pe baza căreia vor progresa”.

Instructorii RAF spun că progresul cursanților este vizibil, chiar „uriaș”. Locotenentul Dayle a precizat că, după doar zece zboruri de antrenament, piloții ucraineni au dovedit un control solid al aeronavei, iar până la finalul cursului sunt capabili să decoleze în formație, să efectueze zboruri la joasă altitudine și să simuleze atacuri asupra țintelor.

Un alt pilot ucrainean a declarat că pregătirea din Marea Britanie i-a crescut încrederea în capacitatea de a face față frontului: „Ne pregătim pentru asta de patru ani”, a spus acesta, adăugând că este nerăbdător să participe la misiuni reale de luptă pe F-16.