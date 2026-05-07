Atacuri reciproce între Rusia şi Ucraina: 13 răniţi la Briansk, Kievul acuză peste 1.800 de încălcări ale armistiţiului

Treisprezece persoane au fost rănite joi în urma unor atacuri ucrainene care au lovit clădiri de locuinţe din Briansk, oraş rus situat la aproximativ 100 de kilometri de graniţa cu Ucraina, a anunţat guvernatorul regional Aleksandr Bogomaz, citat de agenția de presă TASS.

Atacurile vin pe fondul escaladării tensiunilor dintre Ucraina şi Rusia, după ce Kievul a acuzat miercuri Moscova că a continuat bombardamentele asupra teritoriului ucrainean, în ciuda propunerii de armistiţiu formulate de autorităţile ucrainene.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a încălcat în mod repetat încetarea focului şi că „alegerea Rusiei este un refuz evident al unui armistiţiu şi al salvării unor vieţi”.

„Este evident pentru orice persoană raţională că un război la scară mare şi uciderea zilnică a unor persoane constituie un moment foarte prost pentru «celebrări» publice”, a apreciat Zelenski, anunţând că Ucraina va răspunde reciproc acţiunilor Moscovei.

El a anunţat că „până la ora (locală) 10.00 (şi ora României), armata rusă a comus 1.820 de încălcări ale regimului armistiţiului” prin „bombardament, încercări de salt, atacuri aeriene şi folosirea dronelor”.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a afirmat că Rusia a lansat „108 drone şi trei rachete” în atacuri desfăşurate joi dimineaţă asupra unor zone precum Kiev şi Zaporojie.

Moscova nu a răspuns oficial contrapropunerii Kievului privind un armistiţiu complet începând de miercuri, după ce Kremlinul anunţase unilateral o încetare temporară a focului cu ocazia comemorărilor de Ziua Victoriei, marcate anual la 9 mai.