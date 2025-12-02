search
Marți, 2 Decembrie 2025
UE stabilește marți calendarul renunțării la gazele rusești

Publicat:

Uniunea Europeană se apropie de un acord pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili importaţi din Rusia, o mişcare ce va transpune în lege sfârşitul dependenţei blocului comunitar de fostul său principal furnizor de energie.

Conductă de gaz pe care scrie în rusește Gazprom
UE stabilește marți calendarul renunțării la gazele rusești. Foto arhivă

Negociatorii care reprezintă statele membre, Parlamentul European şi Comisia Europeană urmează să se întâlnească marţi seara la Bruxelles, pentru a defini forma finală a unui regulament ce va stabili o dată pentru interzicerea importurilor de gaze ruseşti. Măsura a fost propusă de Comisie în luna iunie ca răspuns la riscurile la adresa securităţii energetice a UE, după criza declanşată de invazia rusească în Ucraina şi de restricţiile ulterioare impuse de Moscova livrărilor de gaze către blocul comunitar.

Discuţiile de marţi vor trebui să fixeze calendarul pentru eliminarea treptată a gazelor ruseşti. În timp ce statele membre din Consiliul UE au aprobat planul Comisiei de a interzice toate livrările de gaze ruseşti până la sfârşitul anului 2027, Parlamentul face presiuni pentru accelerarea acestuia cu un an. Acest lucru ar alinia încetarea importurilor de gaze prin conducte cu oprirea livrărilor maritime deja aprobată de UE în cadrul celui mai recent pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, scrie Bloomberg.

Însă, în timp ce sancţiunile sunt concepute pentru a fi temporare, regulamentul cunoscut sub numele de RePowerEU este un plan separat, pe termen lung, pentru a reduce definitiv dependenţa de Moscova. Comisia a precizat clar că măsura va rămâne, indiferent de orice acord de pace. Conform RePowerEU, eliminarea treptată a gazelor ruseşti ar începe cu o interdicţie a noilor achiziţii de la începutul anului viitor, cu excepţii pentru acordurile existente.

Uniunea Europeană poate face istorie în această seară şi poate schimba cursul viitorului nostru energetic. În timp ce negociem cu Parlamentul European şi statele membre propunerea noastră de a interzice permanent toate importurile de gaze ruseşti, avem şansa de a alege independenţa în locul şantajului şi de a ne arăta sprijinul neclintit faţă de Ucraina", a postat marţi, pe X, comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

Livrările de gaze ruseşti către Europa au scăzut semnificativ în urma invaziei Ucrainei. Totuşi, Moscova rămâne un furnizor cheie de gaze prin intermediul unei conducte ce trece prin Turcia, dar şi prin livrări de gaze lichefiate. UE primeşte aproximativ 15% din necesarul său de gaze lichefiate de la Moscova, ceea ce face din Rusia al doilea cel mai mare furnizor al Europei, după SUA. Factura lunară pentru aceste importuri variază între 500 şi 700 de milioane de euro.

Potrivit unui document de negociere consultat de Bloomberg News, chiar dacă negociatorii au opinii diferite în ceea ce priveşte detaliile privind calendarul, un potenţial compromis ar putea prevedea interzicerea contractelor pe termen scurt încheiate înainte de 17 iunie 2025, începând cu 25 aprilie 2026, data la care intră în vigoare sancţiunile UE privind gazele lichefiate.

Pentru contractele pe termen lung, negociatorii iau în considerare date diferite pentru interzicerea importurilor de gaze lichefiate şi pentru importurile de gaze naturale transportate prin conducte. Primele ar putea fi interzise de la începutul anului 2027, în conformitate cu sancţiunile, iar în cel de-al doilea caz începând din lunile februarie, martie sau aprilie 2027, conform documentului.

Acordul la care s-a ajuns în aşa-numitul format trilog va trebui aprobat oficial de statele membre şi de Parlamentul European şi publicat în Monitorul Oficial al blocului comunitar pentru a deveni lege. 

Economie

Ghid de cumpărături

