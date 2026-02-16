Mitul numărului nelimitat de recruți începe să se destrame. Rusia, tot mai dependentă de „carne de tun” de peste hotare

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat la Conferința de Securitate de la München că Rusia depinde tot mai mult de recrutarea de luptători străini, pe măsură ce pierderile de pe câmpul de luptă depășesc capacitatea de a le compensa cu noi recruți din Rusia. La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că Rusia pierde între 7.000 și 8.000 de soldați în fiecare săptămână în războiul său împotriva Ucrainei, relatează presa ucraineană.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey a declarat pentru Bloomberg că Ucraina a provocat mai multe victime în ultimele două luni decât a reușit Moscova să recruteze, el citând în acest sens cifre prezentate de la ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Pentru a înlocui soldații pierduți Rusia apelează la recruți din țări precum India, Nepal, Cuba, Nigeria și Senegal; totodată, 17.000 de soldați nord-coreeni luptă de partea Rusiei.

„Adesea sunt recrutați sub pretexte false și forțați să se înroleze sub presiune, fără să-și dea seama neapărat că sunt destinați mașinii de război rusești de pe frontul din Ucraina”, a declarat secretarul britanic al apărării.

Fedorov a declarat că obiectivul Kievului este de a provoca Rusiei pierderi de 50.000 de soldați pe lună până în vară – un nivel despre care oficialii occidentali spun că l-ar putea sili pe președintele rus Vladimir Putin să ia în calcul o nouă mobilizare nepopulară.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a pierdut aproximativ 30.000 de soldați numai în ianuarie.

„Putin nu este îngrijorat de acest lucru acum, dar există un nivel de la care va începe să-i pese.”

Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că dronele au extins zona de luptă activă cu până la 20 de kilometri.

„Aceasta ne amintește tuturor că Ucraina se află sub o presiune uriașă”, a spus Healey, adăugând că în unele părți ale frontului, rata victimelor a crescut la până la 25 de victime rusești pentru fiecare ucrainean.

„Lui Putin îi place să dea impresia că face progrese neobosite și inevitabile”, a conchis Healey. „Dar este mai slab decât a fost până acum și mai dependent decât înainte de luptători străini.”

Mai mult, canalul OSINT Visioner a relatat într-o postare pe X că serviciile de informațiile occidentale consideră că luna ianuarie a marcat un punct de cotitură în efortul de război al Rusiei, pierderile de pe front depășind pentru prima dată numărul de noi recruți.

Potrivit Bloomberg, Rusia a recrutat cu aproximativ 9.000 de soldați contractuali mai puțini în ianuarie decât numărul celor uciși sau răniți în aceeași perioadă. În decembrie, recrutarea și pierderile au fost aproximativ egale.

Rusia nu mai are resurse aparent nelimitate de recruți

Estimările europene citate de Visioner arată că numărul victimelor rusești a crescut considerabil în timpul iernii, în timp ce Rusia nu a reușit să facă progrese semnificative pe câmpul de luptă.

Tendința, a remarcat Visioner, sugerează că strategia Ucrainei de maximizare a pierderilor rusești începe să aibă efectul scontat, expunând o presiune tot mai mare asupra resurselor umane ale Kremlinului.

„Aceasta înseamnă că mitul Kremlinului despre «resursele umane nesfârșite» se izbește treptat de realitate. Banii, propaganda și constrângerea nu mai pot acoperi numărul de noi morminte. Problemele de recrutare se vor manifesta foarte curând în linia întâi”, a scris Visioner pe X.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Rusia pierde între 7.000 și 8.000 de soldați în fiecare săptămână în războiul său împotriva Ucrainei, subliniind că niciuna dintre părți nu poate pretinde victoria, în timp ce victimele și distrugerile continuă să se acumuleze.

Vorbind în marja Conferinței de Securitate de la München, Rubio a descris conflictul ca fiind „un război în care e dificil de spus cine câștigă”, el evidențiind pierderile masive ale Rusiei, alături de ceea ce a numit daune extraordinare provocate Ucrainei, în special infrastructurii sale energetice.

„Cred că este un război dificil de câștigat. Rușii pierd 7.000-8.000 de soldați pe săptămână. Pe săptămână. Nu răniți, ci morți”, a spus el.

„Ucraina a suferit daune extraordinare asupra infrastructurii sale energetice și va fi nevoie de miliarde de dolari și ani și ani pentru a reconstrui această țară. Așadar, nu cred că cineva poate pretinde că câștigă”, a spus el.

„Cred că ambele părți suferă pagube enorme și am dori să vedem războiul încheiat. Este un război fără sens, în opinia noastră”, a adăugat Rubio.