Propagandiști pro-Kremlin cer pedepse cu închisoarea pentru rușii care au filmat atacul cu drone asupra Moscovei

Propagandiștii ruși Vladimir Soloviov și Armen Gasparian au cerut autorităților să îi identifice și să îi urmărească penal pe locuitorii Moscovei care au filmat și distribuit imagini cu atacul ucrainean cu drone desfășurat joi asupra capitalei Rusiei, relatează Kyiv Post, citând The Moscow Times.

Apelurile au venit după ceea ce oficialii ruși au descris drept cel mai amplu atac ucrainean cu drone asupra Moscovei de la începutul invaziei la scară largă. Potrivit autorităților, apărarea antiaeriană a interceptat 194 de drone lansate spre capitală.

Armen Gasparian, realizator la postul Solovyov Live, afiliat statului rus, a susținut că serviciile de securitate ar trebui să deschidă dosare de trădare împotriva celor care au filmat atacul.

Acesta a afirmat că a observat aproximativ 100 de înregistrări video din Moscova distribuite pe canale ucrainene de Telegram și a cerut utilizarea sistemelor de recunoaștere facială pentru identificarea autorilor.

Gasparian i-a descris pe cei care au publicat imaginile drept „colaboratori voluntari” ai armatei ucrainene și a spus că aceștia ar trebui arestați și interogați.

La rândul său, prezentatorul de televiziune Vladimir Soloviov a susținut aceeași poziție.

„Toți cei care trimit astfel de imagini ar trebui să ajungă la închisoare”, a declarat Soloviov, potrivit sursei citate.

Atac asupra unei rafinării importante din Moscova

Declarațiile au fost făcute după ce drone ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Kapotnia, una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale Moscovei.

Instalația, aflată la aproximativ 15 kilometri de Kremlin, asigură o parte semnificativă din necesarul de combustibil al capitalei ruse și ar fi fost lovită pentru a doua oară într-o săptămână.

Atacul a provocat mai multe incendii și a reaprins dezbaterea din Rusia privind controlul informațiilor și distribuirea imaginilor surprinse în timpul incidentelor militare.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că atacurile au vizat principala rafinărie din Moscova, dar și obiective din regiunea rusă Rostov și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Zelenski a descris operațiunea drept „un răspuns pe deplin justificat” la intensificarea atacurilor ruse asupra orașelor ucrainene.

Atacurile afectează sectorul petrolier rus

La începutul săptămânii, drone ucrainene au lovit și un depozit de petrol din regiunea Krasnodar.

Potrivit unor analiști citați de Kyiv Post, aproximativ o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei, echivalentul a 2,14 milioane de barili pe zi, este în prezent indisponibilă din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii petroliere.

În paralel, penuria de combustibil s-ar extinde în peste 25 de regiuni ruse.

Compania petrolieră Tatneft a limitat temporar vânzările benzinei și a motorinei la nivel național, iar Rosneft și Lukoil au introdus restricții privind cantitățile de carburant care pot fi cumpărate într-o singură tranzacție.

Potrivit Kievului, atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol urmăresc să afecteze finanțarea efortului de război al Rusiei.