Video Kievul revendică cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei din război. Rafinăria Kapotnia, lovită pentru a doua oară în această săptămână

Kievul a lansat joi dimineață ceea ce autoritățile ucrainene descriu drept cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului, în urma căruia au izbucnit incendii în regiunea capitalei ruse și au fost perturbate operațiunile principalelor aeroporturi, potrivit autorităților locale.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că sistemele de apărare aeriană au doborât zeci de drone în cursul dimineții, iar una dintre ținte a fost rafinăria de petrol Kapotnia, lovită pentru a doua oară în această săptămână.

În urma impactului, o explozie puternică a provocat aruncarea în aer a unui capac masiv din plumb, parte a structurii unui rezervor de mari dimensiuni, acesta fiind proiectat la zeci de metri înălțime. Imaginile surprinse la fața locului au fost distribuite pe rețelele sociale, verificate de Reuters și preluate pe scară largă online.

Zelenski: „Răspuns pe deplin justificat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris atacul asupra rafinăriei drept un răspuns la acțiunile Rusiei împotriva orașelor ucrainene.

„Este un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești împotriva orașelor și comunităților noastre”, a transmis Zelenski pe X.

Președintele ucrainean a transmis un avertisment direct Moscovei, susținând că Rusia va suporta consecințele continuării conflictului.

„Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”, a spus acesta.

Rafinăria Kapotnia este una dintre cele mai importante din regiunea Moscovei, asigurând, potrivit informațiilor publice, peste o treime din necesarul de combustibil al capitalei ruse, inclusiv alimentarea principalelor aeroporturi.

Aeroporturi afectate și atacuri repetate

Autoritățile ruse au anunțat perturbări temporare ale traficului aerian în mai multe aeroporturi din Moscova, în contextul activării sistemelor de apărare antiaeriană.

Marți, aceeași rafinărie fusese deja vizată într-un atac cu drone ucrainene de amploare, ceea ce indică o intensificare a loviturilor asupra infrastructurii energetice din zona capitalei ruse.