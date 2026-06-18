Video „Ar trebui să mergem la Kremlin”. Revolta unui locuitor al Moscovei, după atacul cu drone ucrainene asupra capitalei ruse

Un locuitor al Moscovei a lansat un apel către ruși să se adune în centrul capitalei și să ceară explicații autorităților după atacul cu drone care a afectat orașul.

Potrivit publicației Dialog, videoclipul a fost înregistrat după atacul ucrainean asupra Moscovei și incendiul izbucnit la rafinăria din Kapotnia. Imaginile cu fumul dens care s-a ridicat deasupra orașului au circulat intens pe rețelele sociale.

„Prieteni, bună dimineața tuturor. De fapt, nu este deloc o dimineață bună. După părerea mea, singura variantă este să vedem ce se întâmplă în următoarele zile și apoi să decidem cum mergem mai departe. O soluție ar fi să ne adunăm în grupuri, să mergem în centrul Moscovei, lângă Ministerul Apărării sau lângă Kremlin, și să întrebăm ce se întâmplă”, spune bărbatul în înregistrare.

Acesta afirmă că, în opinia sa, rușii nu ar trebui să rămână pasivi în fața evenimentelor.

„Dacă vom continua doar să privim în tăcere ceea ce se întâmplă și să nu facem nimic, nu vom mai avea nici țară, nici casă, nici patrie”, a adăugat el.

Reacția a apărut pe fondul efectelor vizibile ale atacului asupra capitalei ruse. Traficul aerian a fost grav afectat, iar peste 500 de zboruri au fost anulate sau întârziate în aeroporturile din Moscova.

Reuters a relatat că atacul s-a numărat printre cele mai ample lansate asupra Moscovei în ultima perioadă. Potrivit The Guardian, una dintre țintele lovite a fost rafinăria din Kapotnia, un obiectiv important pentru aprovizionarea cu carburanți a capitalei ruse.

Autoritățile ruse au anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au intervenit împotriva dronelor, însă imaginile cu incendiul și fumul de deasupra Moscovei au fost distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

Autorii articolului publicat de Dialog.ua apreciază că astfel de atacuri urmăresc atât obiective militare, cât și un impact politic și psihologic. Potrivit acestora, războiul pe care Kremlinul a încercat să îl țină departe de Moscova începe să fie resimțit tot mai direct de locuitorii capitalei, prin atacuri asupra infrastructurii și perturbarea activităților cotidiene.

Publicația notează că discuțiile despre efectele războiului asupra vieții de zi cu zi au devenit mai vizibile în spațiul public după recentele atacuri asupra Moscovei și a infrastructurii energetice din jurul orașului.