Austria blochează sancțiunile împotriva Rusiei din cauza despăgubirilor de 2 miliarde de euro cerute de Moscova băncii Raiffeisen

Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, necesare pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen, afectată de o decizie a unui tribunal rus.

Alte state membre UE s-au opus ideii, avertizând că o astfel de măsură ar legitima tribunalele rusești să confiște active occidentale și ar putea încuraja alți oligarhi ruși să adopte aceeași strategie.

Conflictul a fost discutat într-o întâlnire cu ușile închise a ambasadorilor UE de vineri, 3 octombrie, la Bruxelles, dedicată finalizării celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei.

În ianuarie, un tribunal din Rusia a obligat Raiffeisen Bank International să plătească daune de două miliarde de euro, în urma unui proces intentat de o companie deținută anterior de oligarhul Oleg Deripaska.

Instanța a stabilit că banca poate recupera suma prin preluarea acțiunilor Strabag, companie austriacă de construcții deținută parțial de Deripaska. Până acum, Raiffeisen nu a putut face acest lucru, deoarece acțiunile oligarhului sunt înghețate conform sancțiunilor UE, potrivit Agerpres.

Viena susține că deblocarea acestor active în cadrul noului pachet de sancțiuni este esențială pentru ca Raiffeisen să poată recupera suma datorată.

„Austria nu poate aproba pachetul de sancțiuni fără ca Raiffeisen să fie inclusă”, au declarat diplomați europeni.

Majoritatea statelor UE s-au opus, temându-se că această măsură ar crea un precedent periculos, permițând Moscovei să schimbe active europene cu cele rusești înghețate. „Toate celelalte țări, inclusiv Germania și Franța, s-au opus”, au spus diplomații. Comisia Europeană a fost singura instituție care a susținut poziția Austriei.

Acțiunile lui Deripaska la Strabag rămân înghețate în temeiul sancțiunilor UE din 2022. În paralel, Raiffeisen, cel mai mare creditor occidental încă prezent în Rusia, a eșuat recent în încercarea de a vinde o participație la subsidiara sa rusă, din cauza opoziției autorităților locale.

Discuțiile pentru deblocarea impasului urmează să continue săptămâna viitoare.