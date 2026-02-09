search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Planul Moscovei pentru centrala de la Zaporojie, dezvăluit de experții ISW

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia face pași concreți pentru a integra centrala nucleară de la Zaporojie în sistemul său energetic, încercând să legitimeze controlul asupra instalației ocupate. O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că Moscova creează cadrul necesar pentru reluarea producției de energie și conectarea centralei la rețeaua electrică rusă.

Rusia face pași pentru integrarea centralei de la Zaporojie în sistemul său FOTO: Profimedia
Rusia face pași pentru integrarea centralei de la Zaporojie în sistemul său FOTO: Profimedia

Potrivit experților ISW, autoritățile ruse încearcă să legalizeze ocuparea centralei nucleare de la Zaporojie prin proceduri administrative și de reglementare. Pe 3 februarie, șeful interimar al Roskomnadzor, Andrei Tyurin, a vizitat centrala pentru a discuta „aspecte cheie legate de funcționare și siguranță”.

În cadrul vizitei, Tyurin și reprezentanți ai Rostekhnadzor s-au concentrat asupra activităților de licențiere. Oficialii ruși au anunțat că autoritatea de reglementare va acorda, în cursul lunii următoare, o licență pentru exploatarea unității energetice nr. 2. În luna iunie, aceeași instituție a emis deja o licență pentru unitatea energetică nr. 1.

Totodată, administrația rusă de ocupație a declarat finalizarea oficială a tranziției centralei către o structură organizațională standard, specifică centralelor nucleare din Rusia.

Semne clare privind reluarea funcționării

Analiștii ISW subliniază că, în ultimul an, au apărut mai multe indicii că Rusia se apropie de finalizarea eforturilor de repunere în funcțiune a centralei și de conectare a acesteia la rețeaua electrică rusă, „dovadă fiind eliberarea licenței de către Rostekhnadzor”.

Rusia a încercat în repetate rânduri să obțină controlul asupra instalației, „ignorând normele dreptului internațional”, notează RBC Ukraine.

Propuneri diplomatice și poziția Kievului

Pe plan diplomatic, Statele Unite au propus o formulă de gestionare comună a centralei, care să implice Ucraina, Rusia și SUA. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins însă ideea, afirmând că o astfel de abordare este „nedreaptă și inacceptabilă”.

La sfârșitul lunii decembrie, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu local în zona centralei, ceea ce a permis începerea lucrărilor de reparare a unei linii electrice avariate. În același timp, Moscova insistă ca Ucraina și Rusia să împartă energia electrică produsă de centrala ocupată temporar.

Cea mai mare centrală nucleară din Europa, în impas de trei ani

Centrala nucleară de la Zaporojie este cea mai mare din Europa. Aceasta nu mai produce energie electrică de peste trei ani, din martie 2022, când a fost ocupată de trupele ruse. De atunci, instalația s-a confruntat cu numeroase probleme de siguranță, inclusiv întreruperi de curent, bombardamente în apropiere și lipsă de personal.

O misiune de monitorizare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) este staționată la centrală din septembrie 2022, însă accesul acesteia a fost „frecvent restricționat” de autoritățile ruse. Situată în orașul ocupat Enerhodar, centrala asigura aproximativ 20% din producția de energie electrică a Ucrainei înainte de invazia pe scară largă lansată de Rusia.

Rusia

