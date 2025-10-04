Pericol la centrala nucleară Zaporojie: funcționează doar cu generatoare diesel de urgență. Apelul transmis de șeful AIEA

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) face apel la Ucraina și Rusia să demonstreze „voință politică” pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie.

Centrala, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei Moscovei în Ucraina.

Instalația este deconectată de la rețeaua externă din 23 septembrie – a zecea oară când linia de alimentare cade. Centrala nu produce energie electrică, dar combustibilul din reactoare este răcit cu ajutorul generatoarelor diesel de urgență, scrie the independent.

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat că linia externă trebuie restaurată.

„Ambele părți spun că sunt pregătite să efectueze reparațiile necesare pe partea lor de front. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, situația de securitate de la sol trebuie să se îmbunătățească, astfel încât tehnicienii să își poată desfășura activitatea vitală fără a-și pune viețile în pericol”, a spus Grossi într-o declarație.

„Fac apel la ambele părți să facă ceea ce este necesar pentru a preveni o deteriorare suplimentară. Este o chestiune de voință politică, nu de posibilitate tehnică, pentru că aceasta există”, a adăugat acesta.

Fiecare parte acuză cealaltă de compromiterea siguranței nucleare.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi Ucraina că se joacă cu focul prin lansarea de atacuri în apropierea centralei.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a acuzat Moscova că a întrerupt intenționat legătura pentru a conecta centrala la propria rețea.