Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Rușii au lovit o maternitate în Zaporojie: șase persoane rănite. Care este situația pe frontul de est?

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Duminică,  forțele ruse au lovit o maternitate în orașul Zaporojie, atac ce a rănit inițial două persoane, a declarat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov.

Distrugeri la maternitatea din Zaporojie/FOTO:X
Distrugeri la maternitatea din Zaporojie/FOTO:X

„Lovitura asupra maternitații este încă o dovadă a unui război îndreptat împotriva vieții”, a subliniat oficialul ucrainean. Anterior, Fedorov anunțase un atac al unui dron rusesc asupra centrului regional.

În ultimele 24 de ore, armata rusă a efectuat 383 de lovituri asupra a 26 de localități din regiunea Zaporojie. În urma bombardamentelor din zona Zaporojie, un bărbat de 54 de ani și o femeie de 57 de ani au fost răniți. Mai târziu, numărul victimelor din maternitate a crescut la șase, printre care două femei aflate la consult medical. Toți primesc asistență medicală de urgență.

În paralel, în satul Sviatopetrivka ocupanții au arborat drapelele rusești. Pe direcția Guliaipole, în estul regiunii Zaporojie, trupele rusești s-au apropiat de satele Priluki și Zelenoe, conform datelor publicate de sursa ucraineană DeepState, recent actualizată. Această mișcare a fost confirmată și de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care notează prezența trupelor ruse la vest de Priluki și Dobropillia, precum și imagini geolocalizate din 31 ianuarie cu soldați care acționează în nord-vestul satului Zelenoe și ridică drapele în Sviatopetrivka.

ISW apreciază însă că aceste înaintări nu schimbă în mod substanțial linia frontului. Anterior, institutul raportase progrese ale rușilor pe direcția Orikhiv, unde au cucerit satul Lukiianivske și s-au deplasat spre nord de Lobkove.

În estul Donbasului, trupele ruse s-au consolidat la periferia unui oraș, situație ce nu oferă perspective favorabile Forțelor Armate ale Ucrainei. În Kostiantinivka, confruntările urbane sunt doar o chestiune de timp. Militarii ruși s-au stabilit în sectorul privat din sud-estul orașului, a relatat un soldat ucrainean cu pseudonimul „Alex”.

Canalul „Ofițer” atrage atenția că, deși este vorba de grupuri de infanterie relativ mici, situația poate evolua rapid, iar teatrul principal de operațiuni se poate muta în zonele urbane. Hărțile interactive publicate de DeepState la 30 ianuarie indică că zona de confruntare s-a extins deja până la periferia de sud-est a orașului.

„Alex” subliniază că luptele urbane au perspective dificile pentru Forțele Armate: Kostiantinivka este supravegheată din trei direcții de drone FPV, iar activitatea acestora rămâne extrem de intensă.

În raportul de seară al Statului Major General al armatei Ucrainei, se menționează că pe direcția Kostiantinivka rușii au atacat de 38 de ori pozițiile apărătorilor ucraineni. Alte atacuri au vizat localitățile Pleșciivka, Șcerbinivka, Rusin Iar, Kleban-Bik, precum și direcțiile Ivanopillia, Illinivka, Mikolaipillia, Stepanivka, Novopavlivka și Sofiivka.

