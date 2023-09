LIVE TEXT | Război în Ucraina. Lipsa plăcuțelor de înmatriculare i-a împiedicat pe militarii ruși să se retragă din prima linie. Partizanii au lovit din nou

Grupul de partizani Atesh din Crimeea a declarat că unul dintre agenții săi a distrus două camioane rusești cu un dispozitiv exploziv improvizat (IED) în Genicheskul ocupat, regiunea Herson, pe 15 septembrie.

UPDATE 06.47 Conducerea militară rusă i-ar putea înlătura pe oficialii ineficienți din apărarea aeriană sub pretextul acuzațiilor de corupție pentru a evita admiterea eșecurilor apărării aeriene ruse împotriva atacurilor în creștere cu drone asupra orașelor rusești, inclusiv Moscova. Publicația rusă Kommersant a relatat pe 16 septembrie că Judecătoria Tula Oblast Venesky l-a condamnat pe Vladislav Gukov, fostul șef al Departamentului de Achiziții pentru Apărare a Statului al Ministerului, la nouă ani de închisoare pentru corupție. Kommersant a remarcat că ancheta a constatat că Gukov a acceptat peste 15 milioane de ruble (154.950 USD) în mită de la diverse întreprinderi care erau menite să furnizeze Ministerului Apărării cu sisteme de diagnosticare cu raze X „necesare urgent” pentru vehiculele KamAZ. O sursă din interior rusă a susținut că Gukov a fost un prieten personal apropiat al generalului-maior Vyacheslav Lobuzko, fost comandant al unei divizii a Armatei a 3-a Independente de Apărare Aeriană și unul dintre proiectanții sistemului de croazieră și de detectare a rachetelor balistice „Voronej”, pe care autoritățile ruse, de asemenea, l-au închis pentru corupție, în luna mai. Sursa din interior a mai susținut că Gukov a fost personal responsabil pentru semnarea achiziției de sisteme și complexe de apărare aeriană. Acuzația de corupție a lui Gukov și rolul său ca oficial proeminent rus în apărarea aeriană reflectă îndeaproape cazul comandantului Primului Eșalon de Apărare Aeriană și Antirachetă cu scop special din Moscova, generalul-maior de armată Konstantin Ogienko, pe care autoritățile din Oblastul Moscovei l-au arestat pentru acuzații similare de corupție și mită. referitoare la cedarea proprietății Ministerului Apărării unei organizații civile fără nume. ISW nu are niciun motiv să se îndoiască că acești oficiali din apărarea aeriană sunt complici la scheme de corupție și mită, dar tendința recentă de arestare a oficialilor proeminenți din apărarea aeriană sub acuzații de corupție poate sugera că eșaloanele superioare ale armatei ruse doresc să-i îndepărteze pe acești oficiali din apărarea aeriană și din pozițiile deținute fără a fi nevoie să admită că sistemul rus de apărare aeriană internă eșuează.

UPDATE 06.30 Progresele ucrainene din vestul regiunii Zaporijia au forțat probabil comandamentul rus să acorde prioritate apărării ruse din zonă și să redistribuie lateral elemente ale unei formațiuni relativ de elită, departe de apărarea rusă de la sud de Bakhmut. Batalioanele de voluntari din Osetia de Nord „Storm Ossetia” și „Alania”, care operează în vestul regiunii Zaporijia, au postat o imagine pe 16 septembrie care pretinde să arate un mic detașament al Brigăzii 83 de asalt aerian separat de gardă rusă (VDV) din Nesteryanka (pe umărul vestic al actualei breșe ucrainene din vestul regiunii Zaporijia). Elemente ale Brigăzii 83 au fost desfășurate pentru a se apăra împotriva operațiunilor contraofensive ucrainene în jurul Klișchiivka la sfârșitul lunii iunie și au fost observate în luptă în zonă la sfârșitul lunii august. Elementele Brigăzii 83 încă operau în zona Bakhmut în 11 septembrie, deși elementele brigăzii ar fi putut fi împărțite în două sectoare diferite ale frontului.Klishchiivka a fost un punct focal al luptei în zona Bakhmut în ultimele săptămâni. ISW a evaluat anterior că operațiunile contraofensive ucrainene de-a lungul mai multor linii de efort ar forța comandamentul rus să acorde prioritate anumitor sectoare ale frontului și să efectueze redistribuiri laterale care oferă Ucrainei oportunități de exploatare. Operațiunile de contraofensivă ucraineană au fixat în zonă unități și formațiuni relativ de elită, inclusiv elemente ale Diviziei 98 VDV, Brigăzii 83 VDV, Brigăzii 11 VDV, Brigăzii 31 VDV, Diviziei 106 VDV și Brigăzii 364 Spetsnaz ( Direcția Generală Principală Rusă). Până acum, forțele ruse nu au fost dispuse să trimită aceste formațiuni relativ de elită să ajute în efortul defensiv critic din vestul Oblastului Zaporijia, iar operațiunile ucrainene din jurul lui Bakhmut par să continue să împiedice comanda rusă să facă acest lucru la scară.

UPDATE 06.11 Forțele ucrainene au avansat și în vestul regiunii Zaporijia pe 16 septembrie și au continuat să pătrundă în frontul defensiv rusesc. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat de-a lungul pozițiilor defensive rusești la vest de Robotyne (10 km sud de Orikhiv). Imagini suplimentare geolocalizate publicate pe 15 septembrie indică faptul că infanteria ucraineană a avansat mai departe de-a lungul unei serii de poziții defensive rusești imediat la vest de Verbove (18 km sud-est de Orikhiv), dar probabil că nu și-a menținut controlul asupra acestor poziții. Prezența ucraineană la aceste poziții defensive rusești indică faptul că nici forțele ruse nu controlează aceste poziții și că forțele ucrainene continuă să opereze pe lângă pozițiile defensive ruse care se întind de la nord-vest de Verbove, până la nord de Solodka Balka (20 km sud de Orikhiv). Forțele ucrainene au făcut probabil o breșă tactică semnificativă de-a lungul unei secțiuni a actualului strat de apărare rus în zona Robotyne în ultimele câteva săptămâni, pe care continuă să se extindă. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive pe lângă o secțiune a stratului defensiv rusesc la vest de Verbove, de când au pătruns în aceasta pe 4 septembrie și și-au lărgit breșa de-a lungul unei secțiuni de 2,6 km din acele poziții defensive rusești. Absența continuă a echipamentelor și vehiculelor grele ucrainene observate dincolo de acest strat defensiv continuă să indice că forțele ucrainene încă nu au finalizat o pătrundere decisivă a acestui strat defensiv. Oficialii ucraineni au indicat că seria de poziții defensive rusești aflate în prezent înaintea avansului ucrainean poate fi mai puțin provocatoare decât stratul defensiv rus inițial pe care l-au străbătut forțele ucrainene spre nord. Forțele ruse și-au concentrat cea mai mare parte a puterii lor de luptă în acele poziții defensive rusești cele mai înaintate pentru a se apăra împotriva operațiunilor de contraofensivă ucrainene, iar aceste forțe ruse au suferit probabil pierderi grele și au efectuat retrageri de luptă către pozițiile pregătite din spatele stratului defensiv actual. ISW a evaluat de mult timp că forțele ruse nu au forța de luptă pentru a gestiona întregul sistem de fortificații defensive rusești multi-eșalonate din sudul Ucrainei, iar forțele ruse care apără actualul strat de apărare sunt probabil elemente ale formațiunilor care au luptat în zonă fără a fi beneficiat de vreo rotație a unității de la începutul contraofensivei sau elemente de formațiuni care s-au transferat lateral din altă parte de-a lungul frontului.Și aceste forțe rusești probabil au suferit pierderi grele și au efectuat retrageri către poziții pregătite din spatele stratului defensiv actual.

UPDATE 05.55 Ultranaționaliștii ruși au continuat să se plângă de situația din cadrul armatei ruse, după ce generalul locotenent Andrei Gurulev adjunctul Dumei de Stat a Rusiei și fostul comandant adjunct al Districtului Militar de Sud (SMD) a exprimat plângeri similare pe 15 septembrie. Un blogger rus a postat o declarație din partea unui abonat pe 16 septembrie, care a fost de acord cu afirmația lui Gurulev că, în armata rusă, cultura minciunii este principala problemă care împiedică o victorie rusă în Ucraina. Un alt blogger rus a declarat că problema este un „dezastru” și că minciunile apar la toate nivelurile armatei ruse, deoarece comandanții subordonați se tem să raporteze adevărul despre starea și nevoile unităților și formațiunilor. Bloggerul a declarat că Ministerul rus al Apărării (MOD) și președintele rus Vladimir Putin primesc probabil rapoarte false. Bloggerul a adăugat că tirania (cultură de comandă proastă), frauda și lipsa de inventivitate militară sunt câteva dintre problemele care afectează armata rusă în Ucraina și că scopul principal al armatei ruse ar trebui să fie reducerea la minimum a pierderilor de personal. O sursă din interior rusă l-a comparat pe Gurulev cu finanțatorul decedat al Grupului Wagner, Yevgeny Prigojin, în rolul său de „persoană care spune despre adevărata stare a lucrurilor din prima linie”.

UPDATE 05.39 O lovitură cu o dronă navală ucraineană a avariat probabil o navă rusească în Marea Neagră pe 14 septembrie. Ziarul ucrainean Ukrainska Pravda a publicat o fotografie de la o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) care indică faptul că dronele navale ucrainene au lovit și au avariat o corvetă rusă din clasa Bora lângă intrarea în golful Sevastopol din Crimeea ocupată pe 14 septembrie. Ministrul ucrainean al transformării digitale Mykhailo Fedorov a declarat pe 16 septembrie că Ucraina va efectua mai multe atacuri cu drone asupra navelor rusești în viitor. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, căpitanul de prim rang, Nataliya Humenyuk, a declarat că navele rusești nu rămân la bazele lor, ci se deplasează constant între bazele navale din Rusia și Crimeea ocupată pentru a evita loviturile împotriva lor.

UPDATE 05.21 Un oficial ucrainean a confirmat pe 16 septembrie că o navă civilă a folosit pentru prima dată coridorul ucrainean din Marea Neagră pentru a ajunge într-un port ucrainean. Ministrul ucrainean pentru comunități, teritorii și infrastructură, Oleksandr Kubrakov, a anunțat că nave civile care arborează pavilionul Palau au folosit coridorul ucrainean existent pentru a naviga spre Chornomorsk, unde navele vor încărca peste 20.000 de tone de cereale pentru export în țări din Africa și Asia. Se pare că aeronavele militare ale Regatului Unit patrulează peste Marea Neagră pentru a descuraja forțele ruse să acționeze agresiv față de navele civile. Kubrakov a declarat că cinci nave civile au plecat din Ucraina de-a lungul coridorului ucrainean al Mării Negre începând cu 15 august: Joseph Schulte, Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy și Puma.

UPDATE 05.02 Pe 16 septembrie Ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au întâlnit la Vladivostok, unde Kim a putut vedea o parte din armele rusești. Lui Kim i-au fost prezentate bombardiere strategice Tu-22MS, Tu-95MS și Tu-160; avioane de vânătoare-bombardament Su25SM3, Su-30SM și Su-34; un purtător de rachete MiG-31I cu rachete Kinjal; fregata Mareșalul Șapoșnikov; un sistem de rachete anti-navă Uranus; și rachete de croazieră Kalibr. Comandantul Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS), general-locotenentul Sergey Kobylaș, i-a spus lui Kim că bombardierele strategice Tu-160 au primit noi rachete de croazieră Kh-BD cu o rază de acțiune pretinsă de peste 6.500 de kilometri și că respectivele bombardiere pot transporta 12 astfel de rachete. Este foarte puțin probabil ca Rusia să furnizeze sisteme fizice sau arme de acest fel Coreei de Nord din cauza probabilei preocupări a președintelui rus Vladimir Putin că această prevedere ar putea declanșa sancțiuni secundare împotriva Rusiei, dar Putin ar putea fi deschis altor forme de cooperare tehnologică și defensivă cu Coreea de Nord în schimbul muniției de artilerie nord-coreene.

UPDATE 04.32 Oficialii militari ruși continuă eforturile de consolidare a relației Rusiei cu statele africane, pe fondul dinamicii schimbătoare de pe continent, rezultată din eforturile Ministerului rus al Apărării de a îngloba Grupul Wagner. Bloggeri ruși și radiodifuzorul național din Mali, ORTM, au relatat că Ministrul adjunct rus al Apărării, Yunus-Bek Yevkurov, a sosit la Bamako, Mali, pe 16 septembrie și s-a întâlnit cu miniștrii apărării din Mali și Nigeria și cu șeful juntei maliene, Assimi Goita. Bloggeri ruși au speculat că Evkurov și miniștrii malieni și nigerieni au discutat despre cooperarea militaro-tehnică, implicațiile loviturii de stat din Niger și au sporit sprijinul Ministerului rus al Apărării pentru junta maliană, împotriva rebelilor tuaregi din nordul Maliului. O sursă rusă a sugerat că Ministerul rus al Apărării încearcă să preia rămășițele Grupului Wagner din nordul Maliului, ceea ce este în concordanță cu observația anterioară a ISW că Ministerul Apărării Rusiei a făcut recent eforturi pentru a-și asuma controlul operațiunilor Wagner pe continentul african. Yevkurov a vizitat mai multe țări africane și asiatice, inclusiv Burkina Faso, Libia, și Siria, la începutul lunii septembrie, pentru a înlocui „companiile militare private” cu elemente ale Ministerului rus al Apărării. Centrul de Rezistență ucrainean a raportat pe 16 septembrie că Ministerul Apărării din Rusia trimite din ce în ce mai mulți reprezentanți în Algeria, Mali și Sudan pentru a-i convinge pe luptătorii Wagner rămași să semneze contracte cu o structură afiliată și supravegheată de Ministerul Apărării.

UPDATE 04.15 Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut pe 16 septembrie și au continuat să obțină câștiguri în zonă. Imaginile geolocalizate postate pe 15 septembrie confirmă că forțele ucrainene au înaintat la sud de Rozdolivka (la aproximativ 13 km nord-est de Bakhmut) și în nordul Klishchiivka (la aproximativ 6 km sud-vest de Bakhmut). Ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar a remarcat că luptele continuă în apropiere de Klishchiivka și Kurdyumivka (12 km sud-vest de Bakhmut) și a declarat că forțele ucrainene continuă să aibă succes în zona Klishchiivka. Comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Syrsky, a postat imagini cu personalul militar ucrainean din Andriivka (8 km sud-vest de Bakhmut) după eliberarea ucraineană a așezării pe 14 septembrie.

UPDATE 03.59 Forțele ruse au continuat să lupte de-a lungul liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna pe 16 septembrie și au făcut progrese marginale. Un agregator de știri rus a susținut că forțele ruse au înaintat la sud de Kreminna lângă Bilohorivka și Berestove (32 km sud de Kreminna) pe 16 septembrie. Ministerul rus al Apărării a susținut pe 16 septembrie că forțele ruse și-au îmbunătățit pozițiile tactice în direcția Kupyansk în ultima săptămână.

UPDATE 03.44 Forțele ucrainene au continuat atacurile la sol asupra liniei Kupyansk-Svatove-Kreminna și nu au avansat pe 16 septembrie. Oficialii militari ruși au susținut că forțele ruse au respins două atacuri ucrainene în direcțiile Sinkivka (9 km nord-est de Kupyansk) și Vilshana (15 km nord-est de Kupyansk) și cinci atacuri ucrainene în apropiere de Torske (14 km vest de Kreminna) și zona de pădure Serebryanske (11 km sud de Kreminna).

UPDATE 03.27 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive lângă Bakhmut pe 16 septembrie și au avansat. Imaginile geolocalizate publicate pe 15 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat la sud-est de Rozdolivka (17 km nord-est de Bakhmut) și în nordul Klishchiivka (7 km sud-vest de Bakhmut). Statul Major ucrainean și ministrul adjunct al apărării ucrainean Hanna Malyar au raportat pe 16 septembrie că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de asalt cu succes în apropiere de Klișchiivka și că luptele sunt în desfășurare în apropiere de Klișchiivka și Kurdyumivka (13 km sud-vest de Bakhmut). Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a raportat că forțele ucrainene împing treptat forțele ruse din pozițiile lor și le forțează să se retragă în direcția Bakhmut. Și comandantul forțelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Syrskyi, a raportat că forțele ucrainene continuă să avanseze în direcția Bakhmut. Un blogger rus a recunoscut controlul ucrainean asupra Andriivka (la 10 km sud-vest de Bakhmut), dar un alt blogger rus a susținut că forțele ucrainene controlează doar o parte din Andriivka și că cea mai mare parte a așezării este o „zonă gri” contestată. Bloggerii ruși au susținut că forțele ucrainene controlează sudul și centrul Klișciivka, dar un agregator de știri rus a susținut pe 15 septembrie că așezarea este o „zonă gri” contestată și că forțele ucrainene nu au câștigat un punct de sprijin în așezare. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au atacat fără succes linia Klishchiivka-Kurdyumivka la nord de Bakhmut și că luptele sunt în desfășurare în apropiere de Klishchiivka și Andriivka.

UPDATE 03.11 Forțele ruse au condus operațiuni ofensive lângă Bakhmut și au avansat pe 16 septembrie. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au contraatacat cu succes în nord-estul Klișchiivka și lângă Andriivka. Bloggeri ruși au susținut că forțele ruse controlează calea ferată imediat la est de Andriivka, nord-estul Klișchiivka și Kurdyumivka. Statul Major ucrainean și Malyar au raportat că forțele ruse au atacat fără succes lângă Yahidne (2 km nord de Bakhmut) și Bohdanivka (6 km nord-vest de Bakhmut). Brigada a 3-a separată de asalt ucraineană a publicat imagini și a raportat că artileria rusă a tras asupra soldaților ruși, probabil asupra celei de-a 72-a Brigăzi Independente de Infanterie Motorizată (corpul 3 de armată), care s-a predat forțelor ucrainene în Andriivka.

UPDATE 03.00 Malyar a raportat că forțele ucrainene, de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk își mențin pozițiile în direcțiile Avdiivka și Marinka (la periferia de vest a orașului Donețk).

UPDATE 02.41 Forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive de-a lungul liniei orașului Avdiivka-Donețk, dar nu au avansat pe 16 septembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au efectuat operațiuni ofensive fără succes lângă Sieverne (6 km vest de Avdiivka) și Marinka. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au atacat din direcția Opytne (la 3 km sud-vest de Avdiivka) și la periferia de sud a Avdiivka, dar nu a specificat un rezultat.

UPDATE 02.28 Forțele ucrainene au continuat atacurile de-a lungul graniței administrative dintre regiunile Donețk și Zaporijia pe 16 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene efectuează atacuri în direcția Șahtiarske în zona de graniță a regiunii Donețk-Zaporijia. Batalionul rus „Vostok”, care operează în zonă, a susținut că ritmul operațiunilor ucrainene a scăzut în ultimele trei zile. Un agregator de știri rus a susținut că elemente ale Brigăzii 37 de Infanterie Motorizată ruse (Armata 36 de Arme Întrunite, districtul militar de est) au respins un atac ucrainean în apropiere de Urojaine (9 km sud de Velyka Novosilka) pe 15 septembrie.

UPDATE 02.10 Forțele ruse au contraatacat în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 16 septembrie, dar nu au înregistrat niciun câștig confirmat. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au atacat fără succes lângă Urojaine și au suferit pierderi semnificative de forță de muncă și echipamente. Un blogger rus a susținut că elemente ale Armatei a 5-a Arme Întrunite (Districtul Militar de Est) au împins forțele ucrainene din pozițiile la nord de Pryyutne (15 km sud-vest de Velyka Novosilka) și au ocupat un punct fortificat nespecificat.

UPDATE 01.54 Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporijia și au avansat pe 16 septembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat de-a lungul pozițiilor defensive rusești la vest de Robotyne (10 km sud de Orikhiv). Filmări suplimentare geolocalizate publicate pe 15 septembrie indică faptul că infanteria ucraineană a avansat mai departe de-a lungul unei serii de poziții defensive rusești imediat la vest de Verbove (18 km sud-est de Orikhiv), dar probabil că nu își menține controlul asupra acestor poziții. Prezența ucraineană la aceste poziții defensive sugerează că nici forțele ruse nu controlează aceste poziții. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut un succes parțial nespecificat lângă Verbove și Novoprokopivka (13 km sud de Orikhiv). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive către Novoprokopivka din nord-vest, sugerând o prezență ucraineană extinsă la vest sau la sud-vest de Robotyne. Alte surse ruse au susținut că mici grupuri ucrainene au efectuat atacuri fără succes, fără echipament greu lângă Robotyne și Verbove. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au respins 18 atacuri ucrainene lângă Robotyne și Verbove în săptămâna precedentă.

UPDATE 01.31 Forțele ruse au contraatacat în vestul regiunii Zaporijia, dar nu au înregistrat câștiguri confirmate pe 16 septembrie. Un blogger rus a susținut că forțele ruse au contraatacat de la Kopani (la 12 km sud-vest de Orikhiv) și Novprokopivka, dar nu a specificat un rezultat.

UPDATE 01.17 Surse ruse continuă să raporteze activitate ucraineană în delta fluviului Nipro. Un blogger rus a susținut pe 16 septembrie că luptele sunt în desfășurare pe și în apropierea insulelor din râul Nipro din regiunea Herson. Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse din direcția Herson s-au concentrat pe prevenirea debarcării forțelor ucrainene pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson, precum și pe insulele din râul Nipro în cursul săptămânii trecute.

UPDATE 01.05 Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, căpitanul de prim rang, Nataliya Humenyuk, a raportat că forțele ruse din Crimeea ocupată își reconfigurează „umbrela” de apărare aeriană. Humenyuk a declarat la 15 septembrie că lovitura ucraineană asupra unui sistem rusesc S-400 „Triumf” lângă Evpatoria, Crimeea, din 14 septembrie, forțează forțele ruse să rearanjeze locațiile sistemelor lor de apărare aeriană și că forțele ruse au găsit lacune semnificative în apărarea aeriană din Crimeea.

UPDATE 00.46 Bloggeri ruși continuă să se plângă de rolul Ministerului Apărării din Rusia în perpetuarea problemelor care afectează personalul militar rus. Un blogger afiliat la Kremlin s-a plâns că inițiativa Ministerului Apărării rus din iunie 2023 de a acorda statutul de veteran de luptă legal personalului rus care operează în zonele de graniță cu Rusia și Crimeea ocupată nu a reușit să îmbunătățească situația personalului militar. Bloggerul s-a plâns că acest personal din spate primește un salariu mai mic și că personalul din Crimeea nu primește alocații pentru locuințe, în ciuda bombardamentelor ucrainene frecvente din zonele de graniță ruse și a loviturilor împotriva Crimeei ocupate. Un alt blogger proeminent s-a plâns pe 16 septembrie că inspectorii militari ruși au reținut personalul militar rus care opera pe linia Robotyne-Verbove din vestul Oblastului Zaporijia pentru exploatarea vehiculelor militare fără plăcuțe de înmatriculare sau documente. Bloggerul a susținut că forțele ruse au pierdut documentele pentru unele vehicule în timp ce luptau în prima linie și că aceste pierderi au împiedicat personalul din prima linie să se transfere de pe front în zonele din spate după finalizarea misiunilor de luptă.

UPDATE 00.23 Oficialii ruși de ocupație continuă eforturile de a repopula zonele rezidențiale din Ucraina ocupată cu ruși. Statul Major ucrainean a raportat la 16 septembrie că soldații ruși și oficialii de ocupație din regiunea Herson ocupată luau case private de la rezidenții locali și se stabileau în aceste case, în timp ce relocau forțat rezidenții ucraineni și luau măsuri de filtrare împotriva lor. Consilierul primarului ucrainean al Mariupolului, Petro Andryushchenko, a remarcat în mod similar că oficialii ruși îi evacuează cu forța pe rezidenții Mariupol din blocurile de apartamente și îi mută pe ruși în acele case. A patra Convenție de la Geneva susține că este ilegal ca o putere ocupantă să își transfere propria populație pe un teritoriu pe care îl ocupă,

