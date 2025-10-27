Moscova, atacată cu zeci de drone ucrainene. Două aeroporturi, închise temporar

Capitala Federației Ruse și întreaga regiune au fost atacate de zeci de drone în noaptea duminică spre luni. Sistemele ruseşti de apărare aeriană au doborât 34 de astfel de aparate, au anunțat autoritățile de la Moscova.

Potrivit informațiilor publicate de rețelele sociale și mass-media rusești, în urma atacului cu drone în capitala Rusiei și în regiunea Moscova s-au auzit explozii, scrie СPravda.ua

Duminică seara și în noaptea de duminică spre luni, primarului Serghei Sobianin, a raportat prezența unor drone care ar fi fost doborâte și care „zburau spre Moscova”.

Localnicii au relatat despre explozii în diferite orașe din regiunea Moscovei, inclusiv în capitala Federației Ruse, Potrivit Astra.

„În Kommunarka (parte a Moscovei), după explozii, s-a văzut fum, reiese din fotografiile martorilor oculari. ASTRA a geolocalizat imaginile — acestea sunt într-adevăr filmate în Kommunarka, fumul este vizibil în zona pădurii adiacente Proektny Proezd”, scrie Astra

Potrivit Mash, exploziile din aer au fost auzite în Domodedovo, Podolsk, Dubna, Ramensk, Kommunarka, Troitsk și Kolomna.

Două dintre cele patru aeroporturi ale capitalei ruse au fost închise temporar din motive de securitate.

După ora trei dimineața, „Rosaviatie” a anunțat reluarea activității aeroporturilor „Domodedovo” și „Zhukovsky”.

Autoritățile ruse au anunțat că sistemele + de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care au vizat Moscova în timpul atacutrilor nocturne.

Dronele au fost doborâte în decurs de şase ore, începând cu ora 22:00 ora locală (duminică 19:00 GMT), a scris primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Primarul nu a transmis informaţii cu privire la eventuale pagube.

Amintim că, în noaptea de miercuri spre joi, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova. O clădire rezidențială din Krasnogorsk a fost avariată, iar cinci persoane au fost rănite. Atacul a avut loc după două nopți consecutive de bombardamente rusești asupra Kievului.

În iulie, Ucraina a lansat un val masiv de drone asupra Rusiei, lovind mai multe regiuni, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.