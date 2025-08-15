Video Oprirea pe care a făcut-o Putin înainte de întâlnirea cu Trump

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a efectuat o vizită de lucru în regiunea Magadan înainte de summitul programat în Alaska cu liderul american Donald Trump.

În drum spre Alaska, unde urmează să aibă loc întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, Vladimir Putin a făcut o oprire de lucru în regiunea Magadan, în Extremul Orient al Rusiei. Vizita a inclus inspectarea unor proiecte de infrastructură și producție, precum și o discuție despre dezvoltarea orașului.

Potrivit Kremlinului, șeful statului a vizitat complexul sportiv și de agrement „Prezidențial”, inaugurat în 2023 și construit la inițiativa sa. Facilitatea este destinată atât antrenamentelor de sănătate și fitness, cât și competițiilor profesionale la diverse discipline, de la hochei la înot.

Vizită la fabrica „Omega-Si”

Putin a vizitat și fabrica „Omega-Si”, primul producător din Rusia de trigliceride re-esterificate (rTG), o formă de omega-3 cu absorbție ridicată, obținută din pește alb din Marea Ohotsk. Fabrica produce, de asemenea, ulei de pește pentru uz alimentar și veterinar, folosind un proces modern, complet automatizat.

Președintelui i-au fost prezentate depozitul de materii prime, sala de reacție și laboratorul de producție. El a fost însoțit de guvernatorul regiunii Magadan, Serghei Nosov, directorul general al companiei „Tihrybkom”, Nikolai Kotov, și directorul fabricii „Omega-Si”, Anatoli Popov.

Guvernatorul Nosov i-a arătat președintelui și conserve din „carne de focă”, un produs local tradițional. „Carne. Se consideră, de altfel, foarte utilă pentru scafandri”, a explicat Nosov, citat de TASS. Putin a întrebat din ce animal provine carnea, iar guvernatorul a clarificat: „Este focă pătată. Nu avem morse aici, e așa-numitul iepure de mare, adică foca pătată”.

Magadan, „mai modern și mai atractiv”

După vizitele din teren, Putin a condus prin videoconferință o ședință despre implementarea planului de dezvoltare a orașului. „Orașul se schimbă, devine mai modern, mai atractiv, mai confortabil, se modernizează”, a spus președintele.

Președintele a menționat că a fost dat în folosință noul terminal al aeroportului internațional din Magadan, că parcul „Maiak” este în curs de dezvoltare și că zona golfului Nagaeva este eliberată pentru construirea unui viitor centru logistic maritim. „În acest an lucrările pe baza planurilor s-au accelerat considerabil, s-a intrat într-un ritm bun. În orașele din Orientul Îndepărtat au fost deja construite sau modernizate 165 de obiective”, a adăugat el.

Întâlnirea din Alaska

După oprirea în Magadan, Putin se îndreaptă spre Anchorage, Alaska, unde la 22:30 (ora României) este programată întâlnirea sa cu Donald Trump. Distanța dintre Magadan și Anchorage este de aproximativ 3.000 de kilometri, iar zborul durează în jur de patru ore.