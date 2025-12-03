Caz sfâșietor: o pacientă cu cancer a fost lăsată singură în ultimele zile de viață, iar soțului i s-a refuzat accesul în spital. Ce au decis judecătorii

Ultimele zile din viața unei paciente cu cancer au fost marcate de singurătate, după ce personalul Spitalului Turda i-a refuzat soțului accesul în salon. Tribunalul Cluj a decis că unitatea medicală și medicul responsabil trebuie să plătească despăgubiri morale de 25.000 de lei.

Cazul revoltător a ajuns în fața Tribunalului Cluj, după ce soțul unei paciente aflate în stadiu terminal a reclamat modul în care femeia a fost tratată în ultimele zile ale vieții sale. Tribunalul a decis că Spitalul Municipal Turda și medicul responsabil de caz trebuie să plătească daune morale totale de 25.000 de lei, decizie care nu este definitivă și poate fi contestată în instanță, potrivit știridecluj.

Potrivit acțiunii formulate, pacienta, diagnosticată cu o formă avansată de cancer, se afla într-o stare extrem de gravă și imobilizată la pat.

Soțul acesteia a reclamat că femeia a petrecut ultimele zile singură în salon, fără sprijin afectiv sau consolare. Potrivit acestuia, încercările sale insistente de a rămâne alături de soție, inclusiv pe timpul nopții, au fost respinse repetat de personalul medical.

Ulterior, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă. Medicul responsabil a primit un avertisment scris pentru comportament neadecvat și lipsa unei comunicări corespunzătoare cu aparținătorii.

Conform raportului comisiei interne, modul în care a fost tratată situația a agravat suferința familiei într-un moment deja extrem de dificil.

Tribunalul Cluj a argumentat că izolarea nejustificată a pacientei și refuzul de a permite prezența soțului său au constituit încălcări ale drepturilor fundamentale ale bolnavei și ale aparținătorului.

Instanța a stabilit plata sumei de 10.000 de lei pentru prejudiciile morale suferite de pacientă și a altor 15.000 de lei pentru suferința reclamantului, privat de posibilitatea de a-i fi alături soției în ultimele clipe ale vieții.

Decizia Tribunalului Cluj nu este definitivă.