Viceprimarul unui oraș din Hunedoara, găsit mort în propria locuință

Corneliu Braia (64 de ani), viceprimarul PSD al orașului Uricani din județul Hunedoara, a fost găsit mort marți, 2 decembrie, în locuința sa.

Nistor Laurențiu, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a transmis vestea tragică pe rețelele de socializare.

„Am aflat cu profundă durere de dispariția fulgerătoare a colegului nostru, Corneliu Braia, viceprimarul orașului Uricani.

Plecarea sa atât de timpurie lasă în urmă o tristețe adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Corneliu Braia a fost un om devotat comunității, un coleg respectat și un adevărat sprijin pentru mulți dintre noi. Îi vom păstra vie amintirea și vom rămâne recunoscători pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni.

În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis acesta.

Cauza decesului urmează să fie stabilită. Corneliu Braia, în vârstă de 64 de ani, lider al PSD Uricani și aflat la al șaselea mandat consecutiv de viceprimar, a fost găsit fără viață în locuința sa.

Potrivit Servus Hunedoara, colegii, îngrijorați că nu răspundea la telefon, au alertat autoritățile, care i-au descoperit trupul neînsuflețit.