”Eroul de la Sevilla”, comemorat cu lacrimi. Fiica lui Helmut Duckadam, mesaj sfâșietor la un an de la dispariția legendei

La un an de la dispariția lui Helmut Duckadam, fiica acestuia, Julianne, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Adolescenta de 17 ani și-a omagiat tatăl printr-un text profund, încărcat de dor și recunoștință pentru „Eroul de la Sevilla”.

Duckadam, legenda care a scris istorie în finala de la Sevilla, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la doar 65 de ani. Fostul portar se afla internat la Spitalul Militar din București, unde fusese supus cu câteva luni înainte unei operații pe cord. Complicațiile apărute ulterior s-au dovedit fatale.

În tot acest timp, cea care i-a fost sprijin necondiționat a fost soția sa, Alexandra, cu care era căsătorit din 2007. Alături le-a fost și Julianne, fiica lor, de care Duckadam era extrem de apropiat și care, acum, la un an de la pierderea sa, i-a dedicat un mesaj tulburător, în care își amintește cu emoție de sfaturile și vorbele care i-au rămas adânc întipărite în suflet.

”Un an fără tine. Bunătatea și înțelepciunea ta au lăsat o amprentă pe care timpul nu o poate șterge. Cuvintele tale mi-au rămas întipărite în minte. Prezența ta trăiește în tot ceea ce mă înconjoară. Pentru totdeauna în inima mea”, a scris Julianne pe Instagram.

Duckadam, imortalizat printr-o statuie în Semlac

Helmut Duckadam continuă să trăiască în memoria celor care l-au iubit și l-au admirat. Alexandra, văduva legendarului portar, își dedică acum întreaga energie pentru a duce mai departe proiectele și moștenirea „Eroului de la Sevilla”.

Numele lui Duckadam va rămâne mereu sinonim cu seara magică din 1986, când a apărat toate cele patru penalty-uri ale Barcelonei și a adus Stelei cea mai prețioasă performanță din istorie: Cupa Campionilor Europeni.

Luna trecută, comunitatea din Semlac, localitatea natală a marelui portar, i-a adus un omagiu impresionant. Acolo a fost dezvelită o statuie de bronz care îl înfățișează pe Duckadam cu patru mingi în brațe, un gest simbolic, care trimite direct la eroica serie de lovituri de departajare de la Sevilla. Monumentul a devenit rapid un loc de pelerinaj pentru fani și pentru toți cei care îi respectă legenda.