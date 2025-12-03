search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

”Eroul de la Sevilla”, comemorat cu lacrimi. Fiica lui Helmut Duckadam, mesaj sfâșietor la un an de la dispariția legendei

0
0
Publicat:

La un an de la dispariția lui Helmut Duckadam, fiica acestuia, Julianne, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Adolescenta de 17 ani și-a omagiat tatăl printr-un text profund, încărcat de dor și recunoștință pentru „Eroul de la Sevilla”.

Helmut Duckadam a fost numit ”Eroul de la Sevilla”.
S-a împlinit un an de la decesul lui Helmut Duckadam | FOTO Facebook

Duckadam, legenda care a scris istorie în finala de la Sevilla, s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la doar 65 de ani. Fostul portar se afla internat la Spitalul Militar din București, unde fusese supus cu câteva luni înainte unei operații pe cord. Complicațiile apărute ulterior s-au dovedit fatale.

În tot acest timp, cea care i-a fost sprijin necondiționat a fost soția sa, Alexandra, cu care era căsătorit din 2007. Alături le-a fost și Julianne, fiica lor, de care Duckadam era extrem de apropiat și care, acum, la un an de la pierderea sa, i-a dedicat un mesaj tulburător, în care își amintește cu emoție de sfaturile și vorbele care i-au rămas adânc întipărite în suflet.

Fiica lui Duckadam a postat o fotografie cu tatăl ei pe internet.
Helmut și Julianne Duckadam | FOTO Instagram

Un an fără tine. Bunătatea și înțelepciunea ta au lăsat o amprentă pe care timpul nu o poate șterge. Cuvintele tale mi-au rămas întipărite în minte. Prezența ta trăiește în tot ceea ce mă înconjoară. Pentru totdeauna în inima mea”, a scris Julianne pe Instagram.

Duckadam, imortalizat printr-o statuie în Semlac

Helmut Duckadam continuă să trăiască în memoria celor care l-au iubit și l-au admirat. Alexandra, văduva legendarului portar, își dedică acum întreaga energie pentru a duce mai departe proiectele și moștenirea „Eroului de la Sevilla”.

Numele lui Duckadam va rămâne mereu sinonim cu seara magică din 1986, când a apărat toate cele patru penalty-uri ale Barcelonei și a adus Stelei cea mai prețioasă performanță din istorie: Cupa Campionilor Europeni.

Luna trecută, comunitatea din Semlac, localitatea natală a marelui portar, i-a adus un omagiu impresionant. Acolo a fost dezvelită o statuie de bronz care îl înfățișează pe Duckadam cu patru mingi în brațe, un gest simbolic, care trimite direct la eroica serie de lovituri de departajare de la Sevilla. Monumentul a devenit rapid un loc de pelerinaj pentru fani și pentru toți cei care îi respectă legenda.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Ce faci dacă ești implicat într-un accident ușor: constatare amiabilă vs. poliție
playtech.ro
image
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Dumnezeule!" La 44 de ani, Serena Williams a făcut anunțul așteptat de toată lumea tenisului
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Războiul dintre Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu. Cele două, fină și nașă, acuzații grave în mediul online
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!