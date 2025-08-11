Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a publicat duminică o interceptare telefonică în care o femeie din regiunea rusă Belgorod se plânge că un avion de luptă rus a aruncat o bombă pe o zonă civilă.

Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a publicat duminică o interceptare telefonică în care o femeie din regiunea rusă Belgorod își exprimă indignarea după ce, potrivit spuselor sale, un avion de război rus ar fi aruncat o bombă într-o zonă populată. Incidentul readuce în atenție numeroasele cazuri în care muniții rusești au căzut chiar pe teritoriul Rusiei, în timpul invaziei din Ucraina.

„Este teribil. La ora cinci a avut loc o explozie uriașă”

În înregistrarea făcută publică de HUR, femeia povestește momentul exploziei: „Este teribil. La ora cinci a avut loc o explozie uriașă”.

Aceasta susține că aparatele de zbor implicate aparțineau armatei ruse: „Și acelea erau avioanele noastre. Au fost detectate pe radar și, pentru a evita să fie lovite, au aruncat (bomba) asupra unei grădini de legume. De ce zboară peste zone populate?”.

Bombardamente „accidentale” pe teritoriul Rusiei

Astfel de incidente nu sunt o raritate. Potrivit Kyiv Independent, cazurile în care muniții rusești au căzut pe teritoriul propriu s-au repetat de-a lungul războiului. Washington Post relata anul trecut că, între aprilie 2023 și aprilie 2024, avioanele rusești au aruncat bombe asupra țintelor interne de aproape 40 de ori.

Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc în aprilie 2023, când o bombă rusească a ratat ținta și a provocat un crater uriaș chiar în centrul orașului Belgorod.

Alte incidente

Pe 26 ianuarie 2024, într-un sat din regiunea Belgorod a fost descoperită o „bombă inteligentă” UMPB-250. Iar la 3 ianuarie 2024, în localitatea Petropavlovka, regiunea Voronej, o explozie a rănit patru persoane, oficialii explicând evenimentul drept o „eliberare de urgență a munițiilor”.

Anterior, Rusia a folosit o bombă aeriană de mare putere pentru a-și distruge un baraj în regiunea Belgorod, în încercarea de a opri înaintarea trupelor ucrainene, conform observatorilor militari.