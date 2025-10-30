search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„O greșeală gravă”. Un fost ambasador american la București avertizează asupra exploatării deciziei de retragere a trupelor din România de către Putin

0
0
Publicat:

Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România, avertizează că retragerea trupelor americane va fi percepută la Moscova drept „un semn de slăbiciune”, cu efecte negative asupra aliaților din Europa Centrală și de Est.

Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România/FOTO: Arhiva
Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România/FOTO: Arhiva

Decizia administrației Trump de a reduce prezența militară americană în România – un aliat strategic aflat pe flancul estic al NATO, la granița cu Ucraina – a provocat o rară indignare bipartizană la Washington și critici neobișnuit de ferme din partea diplomatului Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite la București și, până la începutul acestui an, reprezentant al SUA pe lângă Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat miercuri publicației Kyiv Post, Gitenstein s-a declarat în deplin acord cu îngrijorările exprimate de congresmeni și a avertizat că decizia ar putea fi interpretată, atât de Rusia, cât și de aliații vulnerabili din Europa de Est, drept un semn al ezitării americane.

„Nu am nicio îndoială că rușii vor vedea această mișcare ca pe un semn de slăbiciune și indecizie din partea Statelor Unite față de România. Și cred că este o greșeală gravă”, a spus el.

O retragere într-un moment delicat

Armata americană a confirmat miercuri că Brigada a 2-a de luptă a Diviziei 101 Aeropurtate – o forță rotațională de aproximativ 3.000–4.000 de militari, dislocată în România în 2022 – se va întoarce în Kentucky și nu va fi înlocuită.

Pentagonul a descris această măsură ca fiind o „ajustare a poziției forțelor” menită, în parte, să elibereze resurse pentru regiunea Indo-Pacific.

Fostul ambasador Gitenstein respinge această justificare, susținând că, în percepția publică, decizia nu va fi privită altfel decât ca o retragere americană într-un moment de tensiune crescută pe flancul estic al alianței.

„Așa va fi interpretată – și de români, și de ruși. Nu am niciun dubiu în această privință”, a declarat el. Gitenstein a adăugat că, pentru români, decizia va avea un impact psihologic puternic: „Având în vedere istoria lor în raport cu imperialismul rus, această mișcare le va da fiori.”

El a avertizat că efectele se vor resimți și dincolo de România: „Nu am nicio îndoială că, în toată Europa Centrală și de Est – inclusiv în Polonia sau în statele baltice – oamenii se vor întreba: Cine urmează?”

Reacții dure din Congres

Criticile nu au venit doar din partea diplomaților. Președinții comisiilor de apărare din Senat și din Camera Reprezentanților, republicanii Roger Wicker și Mike Rogers, au transmis o declarație comună prin care „se opun ferm” retragerii brigăzii americane din România.

Cei doi au avertizat că măsura – anunțată la doar câteva săptămâni după relatările privind drone rusești care au încălcat spațiul aerian românesc – „subminează descurajarea și riscă să încurajeze noi acte de agresiune rusă”.

Gitenstein a spus că este „întru totul de acord” cu poziția celor doi legislatori, adăugând: „Am fost deosebit de atent la modul în care ei au explicat cum va interpreta Moscova această mișcare.”

Referindu-se la lipsa de consultare cu Congresul, fostul ambasador – care a lucrat 17 ani în Senatul SUA – a criticat procesul decizional: „Este o mare greșeală să excluzi Congresul din acest tip de decizii. Dacă vrei ca legislativul să fie alături de tine la aterizare, trebuie să-l incluzi și la decolare.”

Ce rămâne pe teren

Deși brigada rotațională se retrage, Statele Unite vor menține o prezență militară mai redusă în România – aproximativ 1.000 de militari vor rămâne la baza navală Deveselu, unde se află sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, parte a scutului defensiv al NATO.

Ministerul român al Apărării a precizat că se aștepta la această reducere, pe care o consideră „o consecință a noilor priorități ale administrației prezidențiale americane”.

Oficialii NATO au subliniat, totuși, că ajustarea nu ar trebui interpretată ca o diminuare a angajamentului SUA sau al alianței, reamintind că efectivele americane din Europa rămân mai numeroase decât înainte de 2022.

Chiar și așa, Gitenstein consideră că simbolismul deciziei este problematic: „Într-un moment în care Washingtonul susține că se opune lui Vladimir Putin și vrea să-și reasigure aliații, nu-mi pot imagina cum ar putea fi percepută o astfel de retragere.”

Retragerea trupelor americane, în contextul intensificării atacurilor ruse în Europa de Est, amplifică temerile privind capacitatea de descurajare a NATO și soliditatea angajamentului Statelor Unite pe flancul estic al alianței.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
TABEL | Ce salariu trebuie să ai ca să fii considerat sărac în România, în funcție de orașul în care locuiești
gandul.ro
image
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
mediafax.ro
image
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Cine este femeia care a izbucnit în lacrimi în tribune, după golul din Sănătatea Cluj - Craiova
gsp.ro
image
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
prosport.ro
image
Cum previi mucegaiul și igrasia în casele nou construite. Ce trebuie să faci imediat după finalizarea lucrărilor
playtech.ro
image
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ultrașii lui Inter au revenit pe stadion după șase luni și au arătat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reacția românului
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Legiștii au finalizat necropsia! Care a fost CAUZA morții doctoriței Ștefania Szabo  
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
romaniatv.net
image
Se dau 20.000 de lei gratis pentru români! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Cine este femeia care a izbucnit în lacrimi în tribune, după golul din Sănătatea Cluj - Craiova
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!