Rusia a folosit pentru prima dată împotriva Ucrainei un nou tip de dronă iraniană, Shahed-107, potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale. Aparatul, mai compact și mai ieftin decât versiunile precedente, ar fi proiectat pentru a evita sistemele de apărare aeriană ucrainene.

Fotografiile și materialele video au fost analizate de expertul ucrainean în război electronic Serghei „Flash” Beskrestnov, care a publicat imagini în canalul său de Telegram. Unul dintre clipuri arată drona surprinsă de o cameră montată pe un UAV ucrainean de interceptare, iar alte cadre prezintă fragmente ale unui aparat doborât, inclusiv marcaje de producție.

Potrivit lui Beskrestnov, introducerea modelului Shahed-107 reprezintă o reacție directă la eficiența tot mai mare a dronelor-interceptor ucrainene și a unităților mobile de apărare aeriană. Dronele noi sunt considerabil mai mici și mai puțin costisitoare decât Shahed-131/136, utilizate frecvent pentru atacuri asupra infrastructurii.

El afirmă că, deși încărcătura explozivă a modelului este redusă, apariția acestor drone obligă apărarea ucraineană să consume resurse suplimentare pentru detectarea și neutralizarea lor.

Adaptarea tacticilor rusești

Rusia folosește, de asemenea, variante modificate ale dronelor Shahed, inclusiv modele reactive și UAV-uri de recunoaștere, pentru a identifica rute de zbor mai sigure. Analiștii consideră că această evoluție indică încercarea Moscovei de a-și ajusta tacticile în fața unei apărări antiaeriene ucrainene mai eficiente.

Apariția modelului Shahed-107 sugerează și continuarea cooperării militare dintre Iran și Rusia, în pofida sancțiunilor internaționale.

Caracteristicile tehnice ale Shahed-107

Aviatorul și specialistul în război electronic Anatoli Hrapcinski afirmă că noul UAV folosește un motor cu ardere internă și are dimensiuni mult mai reduse decât versiunile anterioare. Iranul declară o rază de acțiune de până la 1.500 km, însă expertul estimează că, în condiții reale de luptă, distanța operațională ar varia între 500 și 800 km.

El consideră că rolul principal al dronei nu este acela de a lovi infrastructura critică aflată în adâncimea teritoriului ucrainean, ci de a ataca ținte din apropierea frontului: sisteme de apărare aeriană, radare, poziții de război electronic, depozite de muniție și noduri logistice.

O nouă provocare pentru apărarea ucraineană

Potrivit experților, introducerea Shahed-107 este o reacție la pierderile suferite de Rusia în rândul dronelor sale mai mari. Moscova încearcă acum să folosească un număr ridicat de aparate mai ieftine, capabile să preseze constant sistemele ucrainene de apărare, fără a consuma muniții scumpe.

Hhrapcinski afirmă că răspunsul optim pentru Ucraina ar include o rețea integrată de monitorizare aeriană, sisteme automatizate de detectare a țintelor mici, mijloace de interceptare cu cost redus – precum artileria antiaeriană și dronele-interceptor – și utilizarea susținută a războiului electronic pentru perturbarea navigației aparatelor rusești.

Apariția noilor drone are loc pe fondul intensificării cooperării tehnologice dintre Rusia și Iran. Recent, investigații de presă au arătat că milioane de motoare produse în China sunt utilizate în dronele rusești folosite pentru atacuri asupra orașelor ucrainene. Există, de asemenea, informații conform cărora Rusia a modernizat unele modele ale seriei Shahed, care ar fi acum capabile să transmită imagini în timp real către centre de comandă.