Vineri, 30 Ianuarie 2026
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Negociatorii ruși ar fi adresat scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Rusia, schimbare de tactică

Război în Ucraina
Publicat:

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat în pofida unei pauze informale a ostilităților stabilite pe durata celor două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi, la finalul săptămânii trecute, a declarat un consilier din Administrația Prezidențială de la Kiev pentru New York Times. Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat pentru nerespectarea înțelegerilor discutate.

Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat. FOTO: captură video X
Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat. FOTO: captură video X

Cel puțin șase persoane au murit în urma atacurilor care au vizat orașul Odesa și un tren de pasageri din regiunea Harkov. Potrivit KyivPost, negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat pentru nerespectarea înțelegerilor discutate, invocând faptul că nu toate unitățile armatei ruse au fost informate despre acordul informal.

Unul dintre atacuri a avut loc pe 27 ianuarie, când Rusia a lovit cu drone un tren de pasageri în care se aflau 291 de persoane, în regiunea Harkov. A doua zi, autoritățile regionale au confirmat că șase persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone kamikaze de tip Shahed.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacurile drept „un act de terorism” și a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere. „Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza. Ei investesc în progresul terorii”, a transmis atunci Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Armistițiu energetic mediat de Trump

Între timp, între Rusia și Ucraina a intrat în vigoare un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski a declarat vineri, 30 ianuarie, că în cursul nopții, Rusia nu a lovit instalații energetice, însă a avertizat că se observă o schimbare de tactică spre atacuri asupra infrastructurii logistice.

Kremlinul a anunțat că președintele american Donald Trump i-a cerut personal lui Vladimir Putin să suspende atacurile asupra Kievului până la 1 februarie 2026, pentru a sprijini negocierile. Moscova nu a precizat însă dacă Putin a acceptat oficial solicitarea. În schimb, Trump a afirmat că președintele rus a fost de acord cu o suspendare de o săptămână a atacurilor asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Armistițiul survine într-un moment critic pentru Ucraina, care se pregătește pentru un val de frig extrem începând cu 1 februarie, cu temperaturi ce ar putea coborî până la –30 de grade Celsius în unele regiuni.

Zelenski a subliniat că nu există, deocamdată, un armistițiu sau un acord formal semnat, dar a precizat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice, cu condiția ca Rusia să respecte același angajament.

Rusia

