Negociatorii ruși ar fi adresat scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Rusia, schimbare de tactică

Atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat în pofida unei pauze informale a ostilităților stabilite pe durata celor două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi, la finalul săptămânii trecute, a declarat un consilier din Administrația Prezidențială de la Kiev pentru New York Times. Negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat pentru nerespectarea înțelegerilor discutate.

Cel puțin șase persoane au murit în urma atacurilor care au vizat orașul Odesa și un tren de pasageri din regiunea Harkov. Potrivit KyivPost, negociatorii ruși și-ar fi cerut scuze în privat pentru nerespectarea înțelegerilor discutate, invocând faptul că nu toate unitățile armatei ruse au fost informate despre acordul informal.

Unul dintre atacuri a avut loc pe 27 ianuarie, când Rusia a lovit cu drone un tren de pasageri în care se aflau 291 de persoane, în regiunea Harkov. A doua zi, autoritățile regionale au confirmat că șase persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone kamikaze de tip Shahed.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacurile drept „un act de terorism” și a cerut ca Rusia să fie trasă la răspundere. „Rușii și-au sporit semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza. Ei investesc în progresul terorii”, a transmis atunci Zelenski într-un mesaj publicat pe platforma X.

Armistițiu energetic mediat de Trump

Între timp, între Rusia și Ucraina a intrat în vigoare un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski a declarat vineri, 30 ianuarie, că în cursul nopții, Rusia nu a lovit instalații energetice, însă a avertizat că se observă o schimbare de tactică spre atacuri asupra infrastructurii logistice.

Kremlinul a anunțat că președintele american Donald Trump i-a cerut personal lui Vladimir Putin să suspende atacurile asupra Kievului până la 1 februarie 2026, pentru a sprijini negocierile. Moscova nu a precizat însă dacă Putin a acceptat oficial solicitarea. În schimb, Trump a afirmat că președintele rus a fost de acord cu o suspendare de o săptămână a atacurilor asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Armistițiul survine într-un moment critic pentru Ucraina, care se pregătește pentru un val de frig extrem începând cu 1 februarie, cu temperaturi ce ar putea coborî până la –30 de grade Celsius în unele regiuni.

Zelenski a subliniat că nu există, deocamdată, un armistițiu sau un acord formal semnat, dar a precizat că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice, cu condiția ca Rusia să respecte același angajament.