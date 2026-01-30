Kremlinul a confirmat că Trump i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului până la 1 februarie

Dmintri Peskov, purtătorul de cuvând al Kremlinului, a declarat vineri, 30 ianuarie, că preşedintele rus Vladimir Putin a primit o solicitare personală din partea omologului său american, Donald Trump, de a opri atacurile asupra Kievului până la 1 februarie.

„Într-adevăr, preşedintele Trump i-a cerut personal preşedintelui Putin să se abţină de la atacarea Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea condiţii favorabile negocierilor”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit News.ro.

Întrebat despre solicitare şi despre răspunsul Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze.

„Nu am nimic de adăugat la ceea ce s-a spus deja”, a spus el.

Joi, Trump anunțase că i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, iar acesta a acceptat.

Cererea liderului de la Casa Albă către preşedintele rus a venit după ce multe clădiri din Ucraina au rămas fără fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute, în urma bombardamentelor masive.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână.

El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Donald Trump, în cadrul unei ședințe a cabinetului american, subliniind că mulți s-au îndoit că demersul său va avea vreun succes.

„Mulți oameni au spus: «Nu irosi apelul. Nu vei obține asta»”, a relatat Trump, adăugând: „Și el a făcut-o. Și suntem foarte fericiți că au făcut-o”.

Ucraina a declarat că va răspunde în mod reciproc, dacă Rusia renunţă la atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării, într-o perioadă cu vreme extrem de rece.

Următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace între Rusia, Ucraina şi Statele Unite urma să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că data sau locul ar putea fi modificate.