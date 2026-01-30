FT: Zelenski acuză partenerii europeni de întârzieri care au lăsat Ucraina vulnerabilă în fața atacurilor rusești

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat partenerii europeni că au lăsat sistemul de apărare aeriană al țării neprotejat într-un moment critic, în contextul în care rachete balistice rusești au lovit infrastructura energetică și au adus Ucraina „la un pas de o pană de curent”.

Zelenski a declarat joi seara că rachetele interceptoare PAC-3 pentru sistemele Patriot, promise de partenerii europeni în cadrul inițiativei PURL (Priority Ukraine Requirements List - Lista cerințelor prioritate ale Ucrainei), au ajuns cu o zi întârziere din cauza unei plăți neefectuate. Întârzierea a lăsat numeroși ucraineni fără energie electrică, încălzire și apă, în plină iarnă, relatează Financial Times.

„Tranșa din cadrul inițiativei PURL nu a fost plătită. Rachetele nu au sosit”, a declarat Zelenski, fără a menționa statul responsabil.

Afirmațiile sale par să facă referire la atacul masiv lansat de Rusia pe 20 ianuarie, când 34 de rachete balistice și de croazieră au vizat teritoriul ucrainean, potrivit forțelor aeriene ale Kievului. Munițiile PAC-3 sunt singurele capabile să intercepteze rachete balistice din arsenalul Ucrainei.

Președintele ucrainean avertizase încă din 16 ianuarie 2026 că stocurile de muniție pentru apărarea aeriană sunt aproape epuizate, precizând că mai multe sisteme rămăseseră deja fără rachete. Printre statele contributoare la inițiativa PURL se numără Germania, Norvegia, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Canada, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Spania.

Doi oficiali occidentali familiarizați cu funcționarea inițiativei PURL au contestat afirmațiile lui Zelenski, susținând că acestea nu ar fi corecte, însă au refuzat să ofere detalii suplimentare. NATO nu a răspuns solicitărilor de comentarii, potrivit Financial Times.

Inițiativa PURL a fost lansată anul trecut de SUA și NATO pentru a permite achiziția de sisteme americane de apărare aeriană și alte arme esențiale, folosind fonduri comune ale statelor europene, în sprijinul apărării Ucrainei împotriva atacurilor rusești.

Zelenski a explicat că discursul său dur de la Forumul Economic Mondial de la Davos a reflectat frustrarea față de întârzierile de plată.

„Unitățile noastre de apărare aeriană împotriva atacurilor balistice sunt goale – pur și simplu goale. Imaginați-vă următoarea situație: știu că rachetele balistice se îndreaptă spre infrastructura noastră energetică, știu că sistemele Patriot sunt desfășurate și știu că nu va mai fi energie electrică, deoarece nu există rachete care să le intercepteze”, a spus el.

Oficialii ucraineni au acuzat Rusia de „terorism energetic”, susținând că atacurile asupra centralelor electrice și instalațiilor de gaz urmăresc să forțeze Kievul să cedeze, pe fondul presiunilor internaționale pentru negocieri de pace. Zelenski a spus că interceptorii „ar fi trebuit să sosească cu o lună mai devreme”, când Kievul a primit informații din satelit de la partenerii săi occidentali care arătau „că rachetele balistice sunt în curs de lansare”.

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat joi că statele europene „trebuie să-și epuizeze și mai mult stocurile de apărare aeriană”, avertizând asupra riscului unei „catastrofe umanitare” în această iarnă.

Președintele american Donald Trump i-ar fi cerut lui Vladimir Putin să înceteze focul asupra Kievului timp de o săptămână, din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Conform purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, solicitarea ar fi vizat crearea unor condiții favorabile pentru negocieri de pace între Rusia și Ucraina, programate să continue la Abu Dhabi.

Trump a afirmat joi că Putin ar fi acceptat cererea. În noaptea de joi spre vineri, sirenele de raid aerian din Kiev nu au mai sunat, iar forțele aeriene ucrainene nu au raportat atacuri cu rachete sau drone în mare parte a țării. Totuși, 111 drone și o rachetă au fost lansate în zonele din apropierea frontului de est, fără a fi clar dacă au vizat infrastructuri critice.