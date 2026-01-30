„Pinguini” pe câmpul de luptă. Ucrainenii au publicat imagini cu soldați ruși în camuflaj de iarnă

Soldați ruși au fost observați în câmp deschis purtând ceea ce par a fi costume experimentale de camuflaj pentru zăpadă în formă de pinguin. Forțele ucrainene de drone au detectat și eliminat mai mulți soldați în zone acoperite de zăpadă, unde se duc lupte, relatează Defence Blog.

Brigada 120 de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis că operatorii săi de drone au eliminat cel puțin doi soldați ruși purtând aceste costume neobișnuite de camuflaj, pe care rușii par să le testeze în condiții active de luptă, dar care s-au dovedit ineficiente întrucât siluetele lor mai degrabă au atras atenția decât să-i contopească cu peisajul de iarnă.

Înregistrările video publicate de militarii ucraineni surprind un soldat rus într-o ținută de camuflaj albă, voluminoasă, în formă de pinguin, deplasându-se greoi pe un câmp acoperit de zăpadă înainte de a fi lovit de o dronă ucraineană.

Forțele rusești au testat frecvent echipamente și tactici noi direct pe câmpul de luptă, adesea introducând sisteme experimentale fără teste extinse sau adaptări. Unitățile ucrainene spun că și costumul de camuflaj „Penguin” urmează acest tipar, soldații servind practic drept subiecți de testare în condiții reale de luptă.

Sistemul de camuflaj pare a fi destinat utilizării în operațiunile de iarnă, fiind conceput pentru a distorsiona silueta umană și a o integra în mediile înzăpezite. Trupele ucrainene au declarat că, în practică, designul limitează mișcarea și îl face pe purtător vizibil atunci când se deplasează pe teren plat.