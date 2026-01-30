search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Adevărul
Zelenski confirmă că Rusia nu a vizat infrastructura energetică în ultimul atac asupra Ucrainei. Ce au lovit rușii

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri că Rusia nu a vizat nicio infrastructură energetică ucraineană în atacul noaptea de joi spre vineri, lovind în schimb elemente de logistică, potrivit agențiilor internaționale de presă, citate de Agerpres.

„Nu au existat atacuri asupra instalaţiilor energetice azi-noapte, dar ieri (joi) după-amiază infrastructura noastră energetică a fost afectată în mai multe regiuni”, a declarat Zelenski după o teleconferinţă cu autorităţile regionale.

Este primul semnal că Rusia a respectat până acum armistiţiul temporar privind atacurile asupra sistemului energetic ucrainean, după un anunț în acest sens făcut joi seară de preşedintele american Donald Trump, care a spus că omologul său rus, Vladimir Putin, i-a promis în cursul unui apel telefonic că nu va mai ataca Kievul.

Zelenski a precizat că Rusia a continuat să atace zonele rezidenţiale şi a lansat o rachetă balistică asupra depozitelor unei companii americane din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat vineri că Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, la câteva ore după ce Trump a anunţat un acord verbal cu Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.

Trump a declarat joi că i-a cerut telefonic lui Putin să nu bombardeze Kievul sau alte oraşe şi localităţi ucrainene timp de o săptămână în contextul perioadei extrem de reci aşteptate în următoarele zile în Ucraina. Se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la minus 25 de grade Celsius în oraşe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric şi încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din ultimele zile asupra sectorului energetic.

Kremlinul a confirmat anunțul lui Trump

Kremlinul a confirmat vineri că preşedintele american Donald Trump i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile aeriene împotriva Kievului până la 1 februarie, când va avea loc la Abu Dhabi a doua rundă de negocieri trilaterale, potrivit EFE.

„Într-adevăr, preşedintele Trump i s-a adresat personal preşedintelui Putin pentru a-i cere să se abţină timp de o săptămână, până la 1 februarie, de la efectuarea de atacuri împotriva Kievului, pentru a crea condiţii favorabile în vederea desfăşurării negocierilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Întrebat despre solicitare şi răspunsul Rusiei, Peskov a refuzat să facă alte comentarii, scrie Reuters.

Zelenski a anunţat la rândul său vineri că Ucraina se alătură armistiţiului temporar.

„Dacă Rusia nu atacă sistemul nostru energetic, fie că este vorba de capacitatea de generare sau de orice alt element, noi nu vom ataca sistemul lor energetic”, a declarat preşedintele ucrainean.

