Video „Ne spălăm o dată pe lună”. Povestea unei femei din Rusia care a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale a stârnit dezbateri aprinse, după ce o femeie din Rusia a povestit în ce condiții trăiește alături de familia sa, notează Dialog

Femeia, în vârstă de 41 de ani și mamă a patru copii, susține că se spală doar o dată pe lună, din cauza lipsei unor condiții de bază în locuință.

„Ne spălăm o dată pe lună. Sună ciudat, nu? Dar asta este realitatea noastră. Am 41 de ani și patru copii. Trăim într-un sat mic, într-o casă veche, cu sobă, care se poate stinge oricând. Nu avem duș și nici mașină de spălat”, spune femeia în videoclip.

Aceasta explică faptul că igiena zilnică este dificil de asigurat, iar apa trebuie încălzită la foc.

„De obicei ne spălăm acasă, în ligheane. Încălzim apa, o cărăm, o răcim și o încălzim din nou. Iar o dată pe lună este o ocazie specială pentru noi. Mergem la baia publică. Pentru unii e ceva obișnuit, dar pentru noi este un adevărat ritual. Aburi, apă fierbinte și, pentru câteva ore, viața pare puțin mai ușoară”, a mai spus aceasta.

Imaginile au generat numeroase reacții în mediul online, fiind văzute de mulți ca o dovadă a condițiilor dificile în care trăiesc unele comunități din Rusia.

Discuțiile au fost amplificate și de contextul actual, în care statul rus alocă resurse considerabile pentru războiul din Ucraina.

Jurnalistul Denis Kazansky a comentat videoclipul într-o notă critică: „Aceste persoane sunt dornice să «elibereze Ucraina»”.

Clipul este interpretat de mulți internauți ca un contrast puternic între investițiile în domeniul militar și nivelul de trai al unor cetățeni din zonele rurale.